Il cuore prima della bellezza: la Juve Stabia vince da grande

Ci sono giornate nel corso di un campionato che finiscono per pesare molto più di altre nella bilancia delle ambizioni. Giornate in cui la lavagna tattica deve lasciare spazio alla sciabola, in cui la bellezza estetica si fa parte e cede il passo al cinismo e al carattere. Juve Stabia-Arezzo 1-0 appartiene a questa categoria: una sfida non certo da tramandare ai posteri per fluidità di manovra, ma fondamentale per tracciare la vera identità del gruppo guidato da Pietro De Giorgio.

Le grandi squadre si riconoscono soprattutto da questo: la capacità di saper vincere anche quando non si brilla, di stringere i denti nei momenti di affanno e di appoggiarsi ai propri uomini copertina quando il pallone comincia a pesare.

Sibilli, la lampo che spiana la strada

Bastano appena centoventi secondi per indirizzare la partita. Una palla sradicata a centrocampo da un generosissimo Pierobon, una verticalizzazione immediata e poi la magia: Giuseppe Sibilli si accende, punta la porta con forza e personalità e trafigge il portiere ospite con un sinistro che è un condensato di classe e balistica pura.

Per tutta la sua permanenza in campo, il numero 11 non è stato semplicemente l’autore del gol vittoria: è stato il referente unico di una manovra d’attacco che ha vissuto dei suoi strappi, delle sue giocate d’alta scuola (come la gemma di tacco che ha mandato Douglas a stampare il pallone sul palo) e della sua capacità di fare reparto da solo. Una prestazione da trascinatore autentico, a dimostrazione che quando il talento si sposa con il sacrificio, il risultato è un valore aggiunto inestimabile per le Vespe.

Vukovic con il mantello: la porta è un bunker

Se in avanti Sibilli ha messo la firma sul vantaggio, dietro è salito in cattedra Ante Vukovic. Il portiere gialloblù ha disputato una di quelle partite che valgono quanto (se non più) di una tripletta per un attaccante.

Nella ripresa, quando l’Arezzo ha alzato il raggio d’azione cercando con insistenza il pari, il numero uno si è trasformato in una muraglia insuperabile. Dapprima la deviazione decisiva sul palo a disinnescare la bomba da fuori di Tavernelli; poi, a tre minuti dal novantesimo, il capolavoro d’istinto da campione su Renzi che ha strozzato in gola il grido del gol agli ospiti. Due interventi prodigiosi che hanno blindato il risultato e blindato tre punti d’oro per la classifica.

La risposta di De Giorgio: vincere con il cuore

Il verdetto del Romeo Menti premia il lavoro di mister De Giorgio. La Juve Stabia soffre, arretra quando serve, concede qualcosa sul piano del palleggio ma non sbanda mai nell’anima. La cerniera difensiva formata da Bettella e Bellich regge l’urto, la mediana combatte su ogni pallone e l’atteggiamento generale è quello di chi sa esattamente qual è il prezzo da pagare per portare a casa la vittoria.

“Non bellissima, ma di cuore”: è questa la sintesi perfetta del pomeriggio castellammarese. Un successo sporco, sofferto e proprio per questo immensamente prezioso. Per il bel gioco ci sarà tempo, ma la mentalità da combattimento è già quella giusta.