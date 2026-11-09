Il dessert di Tonitto 1939 per un Natale fresco e goloso

Per il Natale 2026, Tonitto 1939 propone un dessert che trasforma i mandarini in piccole coppette naturali, da riempire con sorbetto e decorare con pistacchi, scorza d’arancia e biscotti speziati. Un’idea per portare in tavola un dolce fresco e agrumato, adatto a concludere il pranzo natalizio o una cena delle feste.

La ricetta, pensata dagli chef di Tonitto 1939, utilizza il Sorbetto al Mandarino Tardivo di Ciaculli e richiede una preparazione semplice, con la possibilità di organizzare alcune operazioni in anticipo.

Un dessert per Natale

Il protagonista della ricetta è il mandarino, utilizzato sia come ingrediente sia come contenitore. Dopo essere stato svuotato, il frutto diventa una coppetta naturale nella quale servire il sorbetto.

A completare il dessert sono i pistacchi tritati, che aggiungono croccantezza, e la scorza d’arancia, che accentua le note agrumate. Una spolverata facoltativa di cannella e un biscotto speziato a forma di stella richiamano i sapori e le decorazioni del Natale.

Il risultato è un dolce monoporzione che punta sulla presentazione e sulla stagionalità, senza richiedere lavorazioni particolarmente elaborate.

Il mandarino Tardivo di Ciaculli

Il sorbetto scelto per questa preparazione è realizzato da Tonitto 1939, azienda italiana specializzata in sorbetti, gelati senza zuccheri aggiunti e prodotti come le linee High Protein e Vegan.

Il Mandarino Tardivo di Ciaculli è una cultivar originaria della Conca d’Oro di Palermo, territorio legato alla tradizione agrumicola siciliana.

Il sorbetto è pensato per valorizzarne il gusto intenso e le caratteristiche aromatiche. La lavorazione e la mantecatura contribuiscono alla consistenza del prodotto, realizzato, secondo quanto comunicato dall’azienda, con pochi ingredienti naturali e senza OGM.

Ingredienti per sei persone

Per preparare i mandarini ripieni di sorbetto con pistacchi e note speziate occorrono:

6 mandarini grandi, con la buccia integra

750 g di Sorbetto al Mandarino Tardivo di Ciaculli Tonitto 1939

30–40 g di pistacchi sgusciati non salati

Scorza di 1 arancia non trattata

Un pizzico di cannella, facoltativo

6 biscotti speziati a forma di stella

Bacche rosse ed erbe aromatiche per decorare il piatto

Come preparare i mandarini

Lavare e asciugare accuratamente i mandarini. Tagliare la calotta superiore e svuotare delicatamente ogni frutto con un cucchiaino, facendo attenzione a non rompere la buccia.

Conservare la polpa per un altro utilizzo e sistemare le scorze vuote nel freezer per 15–20 minuti.

Nel frattempo, tritare grossolanamente i pistacchi e ricavare dalla scorza dell’arancia alcune striscioline sottili, evitando la parte bianca.

Estrarre il sorbetto dal freezer pochi minuti prima di utilizzarlo, in modo che raggiunga una consistenza adatta alla farcitura.

Riempire le coppette di mandarino con il sorbetto, formando una piccola cupola. Aggiungere i pistacchi tritati, le striscioline di scorza d’arancia e, se gradita, una leggera spolverata di cannella.

Disporre i mandarini su un piatto da portata, accompagnandoli con i biscotti speziati a forma di stella. Completare con decorazioni adatte al contatto alimentare e servire immediatamente.

Tempi e difficoltà della ricetta

La preparazione richiede circa 30 minuti, ai quali aggiungere 15–20 minuti per raffreddare le scorze dei mandarini nel freezer.

La difficoltà è facile. Le coppette possono essere preparate in anticipo, lasciando la farcitura con il sorbetto e le decorazioni finali al momento di servire.