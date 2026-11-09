Siracusa Calcio, avviato l’iter per il ritiro della maglia numero 6

SIRACUSA CALCIO – Il Siracusa Calcio ha avviato l’iter per ritirare la maglia numero 6. Domani, martedì 10 Novembre l’addio al capitano dei capitani, Amedeo Crippa.

Siracusa rende omaggio al suo capitano, tanti i messaggi di amore e vicinanza per Amedeo Crippa e tante le iniziative per rendergli omaggio; tra queste il ritiro della maglia numero 6. La società, infatti, ha comunicato che è stato avviato l’iter per il ritiro che avverrà solamente dalla prossima stagione:

“Nella giornata di martedì 10 novembre la squadra renderà omaggio al Capitano Amedeo Crippa. Il feretro arriverà allo stadio Nicola De Simone alle ore 14:45, prima dei funerali in programma alle ore 16 nella chiesa Maria Madre di Dio, in viale Santa Panagia.

Siracusa Calcio 1924 comunica di aver avviato l’iter per il ritiro della maglia numero 6, che potrà avvenire a partire dalla stagione 2027/28, e per l’intitolazione di un settore dello stadio Nicola De Simone ad Amedeo Crippa.”

Domani la città si prepara per l’ultimo saluto al suo capitano.