Cavese 1919, Mario Terracciano è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile

La Cavese 1919 ha ufficializzato il nome della nuova guida del proprio vivaio: la carica di Responsabile del Settore Giovanile è stata affidata al Signor Mario Terracciano.
Si tratta di una scelta nel segno della continuità e del merito interno. Terracciano è stato infatti tra i principali artefici degli ottimi risultati conquistati negli ultimi anni dalla Cantera Blufoncè, culminati la scorsa stagione con lo storico traguardo della promozione nel campionato Primavera 3.
La società ha rivolto a Mario Terracciano e al suo staff il più caloroso augurio di buon lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il futuro dei giovani metelliani.