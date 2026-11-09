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Cavese 1919, Mario Terracciano è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile

Gianluca Apicella
Foto di archivio
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La Cavese 1919 ha ufficializzato il nome della nuova guida del proprio vivaio: la carica di Responsabile del Settore Giovanile è stata affidata al Signor Mario Terracciano.

Si tratta di una scelta nel segno della continuità e del merito interno. Terracciano è stato infatti tra i principali artefici degli ottimi risultati conquistati negli ultimi anni dalla Cantera Blufoncè, culminati la scorsa stagione con lo storico traguardo della promozione nel campionato Primavera 3.

La società ha rivolto a Mario Terracciano e al suo staff il più caloroso augurio di buon lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il futuro dei giovani metelliani.

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