Due giorni di convegno su Annibale Ruccello al Teatro Karol di Castellammare

Due giornate dedicate alla vita, al teatro e all’eredità culturale di Annibale Ruccello. Il 26 e 27 novembre 2026, il Teatro Karol di Castellammare di Stabia ospiterà un convegno che riunirà studiosi, docenti universitari e personalità del mondo della cultura per approfondire la figura del drammaturgo stabiese, a settant’anni dalla nascita e quarant’anni dalla morte.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Centro Studi Baldassarre Califano, sarà accompagnata da una mostra fotografica e da uno spazio dedicato alle pubblicazioni sulle opere dell’autore.

Due giornate dedicate a Ruccello

Il convegno, intitolato “L’antropologo-drammaturgo: uno sguardo complessivo su Annibale Ruccello”, si propone di esaminare il percorso artistico e intellettuale dell’autore attraverso contributi provenienti da diversi ambiti di ricerca.

Gli incontri si svolgeranno giovedì 26 novembre, dalle 15 alle 19:30, e venerdì 27 novembre, dalle 9 alle 13:30, presso il Teatro Karol.

L’obiettivo è offrire una lettura multidisciplinare della produzione di Ruccello, mettendo in dialogo interpretazioni consolidate e nuove prospettive di studio.

Gli studiosi e gli interventi

Il programma prevede la partecipazione di numerosi studiosi, tra cui Matteo Palumbo, Pasquale Sabbatino, Monica Citarella, Annalisa Di Nuzzo, Vincenzo Caputo, Giulia Tellini, Virginia Di Martino, Francesco Cotticelli, Giovanni Vacca, Giulio Baffi, Mariano Bauduin, Cristian Izzo, Mariano D’Amora e Carmen Lucia.

I saluti istituzionali saranno affidati a Enzo Maraio, assessore regionale al Turismo, alla Promozione del territorio e all’Innovazione digitale, e a don Catello Malafronte, presidente della Fondazione Centro Studi Baldassarre Califano.

Sono inoltre previste le testimonianze di Carlo de Nonno, cugino di Annibale Ruccello, e di Lello Guida, storico amico del drammaturgo.

Spazio alle nuove ricerche

Accanto agli interventi degli studiosi, la Fondazione ha promosso una Call for Papers per dare visibilità a nuovi contributi dedicati all’opera di Ruccello.

Presenteranno le proprie ricerche Antonia Liberto, Giovanna Battaglino, Weronika Korzeniecka, Mariarosaria Picaro, Rossana Suriano, Domenico Vincenzo Tufano, Annaserena Mascolo, Cristina Di Cesare e Claudia Zembrino.

Una scelta che intende favorire il confronto tra generazioni di ricercatori e mantenere vivo l’interesse scientifico verso il patrimonio teatrale dell’autore stabiese.

Mostra fotografica e libri

Il convegno sarà accompagnato da una mostra fotografica dedicata ad Annibale Ruccello, realizzata da Giuseppe Del Rossi.

L’esposizione sarà inaugurata al Teatro Karol alcuni giorni prima dell’inizio degli incontri e resterà visitabile per oltre un mese.

Durante l’evento sarà inoltre presente uno spazio dedicato ai libri sull’autore, curato dalle Edizioni di Storia e Letteratura, che hanno pubblicato le edizioni critiche dei suoi testi, e dalla libreria Mondadori di Castellammare di Stabia.

Un progetto culturale regionale

L’iniziativa rientra nel progetto “Dialogo generazionale tra innovazione e tradizione”, presentato dalla Fondazione nell’ambito del Piano di promozione culturale 2026 della Regione Campania e realizzato con il contributo regionale.

Attiva a Castellammare di Stabia dal 1984, la Fondazione Centro Studi Baldassarre Califano affianca alle iniziative culturali attività formative e borse di studio rivolte agli studenti meritevoli.

Il convegno rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il legame tra Annibale Ruccello e Castellammare di Stabia, coinvolgendo la comunità cittadina nella riscoperta e nello studio della sua opera.

Come partecipare al convegno

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza. È prevista anche la possibilità di seguire gli incontri da remoto, previa richiesta all’indirizzo email della Fondazione indicato nella locandina ufficiale.