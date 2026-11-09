Sosta Nazionali: Sono 8 i calciatori del Napoli Impegnati nei match Internazionali

La sosta per le selezioni nazionali torna a svuotare i campi di Castel Volturno. Saranno ben 8 i calciatori azzurri convocati dai rispettivi commissari tecnici per affrontare la finestra di impegni internazionali di metà novembre, divisi tra le sfide ad alta tensione della UEFA Nations League e le amichevoli internazionali.
Nations League: Tutti gli Accoppiamenti
La maggior parte dei tesserati azzurri sarà protagonista sui campi europei per le sfide della Nations League, con diversi incroci e sfide di cartello:
Italia & Belgio (Incontro Diretto):
Antonio Vergara (Italia): Italia-Francia (12 novembre) e Belgio-Italia (15 novembre).
Kevin De Bruyne (Belgio): Turchia-Belgio (12 novembre) e Belgio-Italia (15 novembre).
Focus: La sfida di Bruxelles del 15 novembre vedrà un intrigante scontro diretto in mezzo al campo tra compagni di squadra.
Scozia:
Billy Gilmour e Scott McTominay risponderanno alla chiamata della selezione scozzese per le gare contro Macedonia del Nord (13 novembre) e Svizzera (16 novembre).
Danimarca:
Rasmus Højlund guiderà l’attacco danese nelle sfide contro Portogallo (14 novembre) e Norvegia (17 novembre).
Olanda:
Noa Lang sarà impegnato con gli Oranje nei match contro Grecia (13 novembre) e Germania (16 novembre).
Serbia:
Vanja Milinković-Savić difenderà i pali della nazionale serba nei confronti con Germania (13 novembre) e Grecia (16 novembre).
Impegni Extra-Europei
Uruguay (Amichevoli):
Mathias Olivera volerà oltreoceano per rispondere alla chiamata della Celeste. Per lui in programma il derby sudamericano contro l’Argentina (14 novembre) e il test con la Repubblica Dominicana (18 novembre).