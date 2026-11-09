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Sosta Nazionali: Sono 8 i calciatori del Napoli Impegnati nei match Internazionali

Gianluca Apicella
McTominay
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La sosta per le selezioni nazionali torna a svuotare i campi di Castel Volturno. Saranno ben 8 i calciatori azzurri convocati dai rispettivi commissari tecnici per affrontare la finestra di impegni internazionali di metà novembre, divisi tra le sfide ad alta tensione della UEFA Nations League e le amichevoli internazionali.

Nations League: Tutti gli Accoppiamenti

La maggior parte dei tesserati azzurri sarà protagonista sui campi europei per le sfide della Nations League, con diversi incroci e sfide di cartello:

  • Italia & Belgio (Incontro Diretto):

    • Antonio Vergara (Italia): Italia-Francia (12 novembre) e Belgio-Italia (15 novembre).

    • Kevin De Bruyne (Belgio): Turchia-Belgio (12 novembre) e Belgio-Italia (15 novembre).

    Focus: La sfida di Bruxelles del 15 novembre vedrà un intrigante scontro diretto in mezzo al campo tra compagni di squadra.

  • Scozia:

    • Billy Gilmour e Scott McTominay risponderanno alla chiamata della selezione scozzese per le gare contro Macedonia del Nord (13 novembre) e Svizzera (16 novembre).

  • Danimarca:

    • Rasmus Højlund guiderà l’attacco danese nelle sfide contro Portogallo (14 novembre) e Norvegia (17 novembre).

  • Olanda:

    • Noa Lang sarà impegnato con gli Oranje nei match contro Grecia (13 novembre) e Germania (16 novembre).

  • Serbia:

    • Vanja Milinković-Savić difenderà i pali della nazionale serba nei confronti con Germania (13 novembre) e Grecia (16 novembre).

Impegni Extra-Europei

  • Uruguay (Amichevoli):

    • Mathias Olivera volerà oltreoceano per rispondere alla chiamata della Celeste. Per lui in programma il derby sudamericano contro l’Argentina (14 novembre) e il test con la Repubblica Dominicana (18 novembre).

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