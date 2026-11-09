Agropoli cambia guida tecnica: torna Egidio Pirozzi

Cambio al vertice tecnico dell’Agropoli. La società cilentana ha sollevato dall’incarico l’allenatore Luigi Squillante per affidare la guida della prima squadra a Egidio Pirozzi. Al tecnico di Eboli spetterà il compito di guidare i delfini nella rincorsa verso la vetta del campionato di Promozione.

Un Ritorno Atteso: La Scelta della Dirigenza

Il nome di Pirozzi era già finito nel mirino della dirigenza guidata dal patron Carmelo Infante durante la scorsa estate, prima di optare per la conferma di Squillante (subentrato a Carmine Turco nel corso della passata stagione). Dopo giorni di attesa e attente valutazioni a seguito dell’esonero, la scelta è ricaduta su un profilo esperto e reduce dal recente successo in Eccellenza alla guida dell’Ebolitana.

La Situazione in Classifica

Pirozzi eredita una squadra che occupa attualmente il sesto posto nel Girone D con 15 punti all’attivo. L’obiettivo primario del nuovo corso sarà ridurre la distanza dalla capolista Sant’Antonio Abate, distante 7 lunghezze, per rilanciare le ambizioni di vittoria del torneo.

Amarcord: Il Passato di Pirozzi ad Agropoli

Per l’allenatore ebolitano si tratta di un ritorno a distanza di undici anni dall’ultima parentesi sulla panchina biancazzurra. Tra il 2013 e il 2015 Pirozzi ha firmato pagine importanti della storia del club:

Stagione 2013/14: Storico terzo posto in Serie D , condito dal record assoluto di punti conquistati dal club cilentano in quarta serie.

Stagione 2014/15: Una seconda annata chiusasi con l’esonero prima della separazione definitiva.

Con l’ingaggio di Pirozzi, l’Agropoli lancia un segnale chiaro al campionato: la caccia al primato è ufficialmente riaperta.