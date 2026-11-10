Gigante al Menti: Pierobon trascina la Juve Stabia con i suoi polmoni d’acciaio

Il sole d’autunno del Romeo Menti ha fatto da cornice a un pomeriggio di pura battaglia, sofferenza e cinismo. Juve Stabia-Arezzo 1-0 non si è decisa sotto i riflettori di una notte di coppa, ma nella luce calda e tagliente delle ore pomeridiane, un orario che ha esaltato l’agonismo e la tensione tipica delle grandi sfide di categoria.

Protagonista assoluto di questo pomeriggio di fuoco è stato Christian Pierobon, il cui impatto sulla partita si è fatto sentire fin dalle primissime battute. Giocare con il sole in faccia o con il freddo o i ritmi alti del pomeriggio non ha minimamente frenato il centrocampista gialloblù, autore di una prestazione da stropicciarsi gli occhi.

Bastano appena due minuti di gioco, nel pieno di un pomeriggio che promette scintille, per indirizzare la contesa: Pierobon azzanna la partita con una cattiveria agonistica stratosferica, sradicando il pallone dai piedi di Iaccarino con un recupero feroce. Nemmeno il tempo di realizzare, e il centrocampista inventa la verticalizzazione perfetta per Giuseppe Sibilli, che ringrazia, punta l’uomo, inventa una finta di classe e fulmina Nunziante con un diagonale che fa esplodere i gradoni del Menti.

Da quel momento in poi, sotto il sole pomeridiano, la gara si è trasformata in un vero e proprio esame di resistenza. L’Arezzo ha provato a reagire con orgoglio, sfiorando ripetutamente il pareggio tra pali, legni e le parate provvidenziali di Vukovic, ma a fare la differenza è stato lo spirito di sacrificio collettivo. In questo scenario, Pierobon si è caricato la squadra sulle spalle, alternando giocate di qualità a un lavoro oscuro, fatto di raddoppi di marcatura, chiusure preventive e polmoni spesi a correre per novanta minuti.

Nel pomeriggio che regala tre punti d’oro alla Juve Stabia — fondamentali per guardare con serenità alla sosta e al successivo tour de force contro Modena, Catanzaro e Carrarese —, l’uscita dal campo di un Pierobon stremato, accompagnato dagli applausi scroscianti del pubblico, fotografa perfettamente la partita. Perché le vittorie pomeridiane, quelle sporche, sudate e strappate con le unghie, sono il marchio di fabbrica delle squadre che sanno soffrire e lottare fino alla fine.