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Rrahmani, la certezza azzurra: prestazione da leader e pilastro per la ricostruzione del Napoli

Gianluca Apicella
Amir Rrahmani
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In un momento di evidente transizione e sofferenza per la squadra, il Napoli trova nella sua retroguardia la conferma di una delle poche certezze incrollabili della stagione: Amir Rrahmani. Il central kosovaro sta confermando partita dopo partita una continuità di rendimento straordinaria, dimostrandosi il vero punto di riferimento difensivo e l’usato sicuro su cui fondare la ricostruzione azzurra.

Una garanzia tra le difficoltà collettive

Mentre la squadra affronta alti e bassi sul piano dei risultati e del gioco, il rendimento di Rrahmani resta una costante ad alto livello. Posizionamento impeccabile, abilità nella lettura preventiva dei tagli avversari e grande pulizia negli interventi: il difensore si sta caricando sulle spalle il peso dell’intero reparto arretrato, guidando con autorità anche i compagni di reparto più giovani o meno esperti. La sua prova di sostanza nell’ultimo scontro al Maradona contro la Lazio — in cui ha indossato con orgoglio la fascia di capitano — ne è stata l’ulteriore riprova sul campo.

Punto fermo per il presente, base solida per il futuro

Se il Napoli vuole ritrovare continuità e risalire la china per puntare ai vertici della Serie A, la ripartenza non potrà che avvenire attraverso la solidità del proprio assetto difensivo. Rrahmani non è soltanto una certezza dell’attuale scacchiere tattico, ma incarna la perfetta figura di leader silenzioso attorno a cui costruire l’ossatura del Napoli del futuro. Carattere, senso di appartenenza e continuità: Amir Rrahmani si conferma la colonna portante azzurra su cui fare affidamento oggi e da cui ripartire domani.

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