Caso So.Re.Sa., Fico annuncia il reset dei vertici: «Discontinuità netta e trasparenza»

Un profondo azzeramento dei vertici societari per imprimere una netta discontinuità gestionale. È questa la risposta istituzionale della Regione Campania a seguito dell’inchiesta della Procura di Napoli che ha portato all’arresto del presidente di So.Re.Sa. SpA, la società in house incaricata della centralizzazione degli acquisti della sanità regionale.

Il Governatore della Campania, Roberto Fico, ha annunciato l’immediata convocazione dell’assemblea dei soci per definire una nuova governance e superare gli assetti stabiliti nel 2022.

«Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento: è necessario aprire una fase completamente nuova, fondata su criteri rigorosi di trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario regionale», ha dichiarato il Presidente della Regione.

Nel ribadire la massima fiducia nell’operato della magistratura, il presidente Fico ha sottolineato la necessità di una risposta ferma per tutelare l’interesse pubblico e l’integrità delle risorse destinate alla tutela della salute:

«Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano la sanità e il diritto alla salute dei cittadini. La trasparenza, la legalità e la correttezza amministrativa non sono principi negoziabili, ma condizioni imprescindibili per il funzionamento delle istituzioni. La nostra responsabilità politica è garantire che ogni articolazione del sistema regionale operi esclusivamente nell’interesse pubblico, senza ambiguità, condizionamenti o compromessi».