Juve Stabia prima l’Arezzo poi il Modena: la vittoria al Menti è la chiave per la sosta

All’orizzonte c’è già il Modena, ma guai a staccare gli occhi dal presente. La gara interna contro l’Arezzo allenato da Cristian Bucchi assume un valore ancora più strategico per la Juve Stabia se si allarga lo sguardo al calendario del campionato. Sullo sfondo, infatti, incombe il difficile e stimolante impegno contro i canarini emiliani, un banco di prova probante che attenderà i gialloblù al rientro in campo dopo la pausa per le nazionali.

Conquistare tre punti per preparare il grande ostacolo

Arrivare a quello scontro tosto contro il Modena con un risultato positivo alle spalle e il morale alle stelle consentirebbe alle Vespe di preparare la trasferta emiliana con profonda consapevolezza nei propri mezzi, evitando la trappola della frenesia e la pressione dell’inseguimento.

Per questo motivo, nel match contro l’Arezzo non saranno ammessi cali di tensione o calcoli tattici anticipati. Il “Romeo Menti” è pronto a trasformarsi nuovamente in un vero e proprio fortino per spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto e conquistare un pomeriggio da tre punti fondamentali prima della sosta.