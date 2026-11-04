Una notte amara per il Napoli, uscito sconfitto con un pesante 4-1 dalla sfida europea contro il Porto. Nonostante un primo tempo combattuto, la ripresa ha visto i padroni di casa prendere il largo, sfruttando al massimo le occasioni da rete.
Crollo del Napoli in Portogallo: il Porto si impone per 4-1
LEGGI ANCHE
Cronaca
Santa Maria la Carità, sequestrata officina per scarichi illeciti
Un'officina meccanica di Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, è stata posta sotto sequestro nell'ambito delle indagini sull'inquinamento del fiume Sarno e...
Torre del Greco
Torre del Greco, vandalizzato il parco giochi inaugurato a ottobre
A Torre del Greco, il nuovo playground di via Lamaria è stato danneggiato da sconosciuti nella notte tra il 3 e il 4 novembre....
ULTIME NOTIZIE
PUBBLICITA