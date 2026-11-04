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Crollo del Napoli in Portogallo: il Porto si impone per 4-1

Gianluca Apicella
Foto Anguissa
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Una notte amara per il Napoli, uscito sconfitto con un pesante 4-1 dalla sfida europea contro il Porto. Nonostante un primo tempo combattuto, la ripresa ha visto i padroni di casa prendere il largo, sfruttando al massimo le occasioni da rete.

Il match si era messo subito in salita per gli azzurri, trafitti al 11′ minuto da Bednarek. La reazione del Napoli non si è però fatta attendere: poco prima dell’intervallo, al 43′, è stato McTominay a trovare la zampata vincente per il momentaneo pareggio, chiudendo la prima frazione di gioco sull’1-1.

Nel secondo tempo, tuttavia, la squadra di casa ha alzato il ritmo, travolgendo la retroguardia partenopea. Il Porto è tornato in vantaggio al 71′ con Gabri Veiga, per poi dilagare nel finale grazie alla rete di Kiwior all’80′ e al rigore trasformato da Samu all’89′ con rosso per Rafa Marin. 

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