Napoli, Riviera di Chiaia: divieto di transito fino al 30 novembre

A Napoli resterà in vigore fino al 30 novembre il divieto di transito veicolare sulla corsia preferenziale della Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.
La proroga si rende necessaria per consentire il completamento degli interventi di riqualificazione della strada.
Prorogato il divieto di transito
Il provvedimento era entrato in vigore il 2 ottobre, con l’obiettivo di permettere lo svolgimento dei lavori lungo il tratto interessato.
La scadenza è stata ora posticipata al 30 novembre, prolungando le limitazioni alla circolazione veicolare sulla corsia preferenziale.
Lavori sulla Riviera di Chiaia
La proroga consentirà di proseguire gli interventi di riqualificazione della strada. Fino alla nuova scadenza, gli automobilisti dovranno quindi tenere conto del divieto nel tratto interessato.