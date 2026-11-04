HomeCalcio

Colpo in panchina per la Sibilla: Domenico Citarelli è il nuovo allenatore

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Sferzata decisiva in casa Real Bacoli Sibilla. La società flegrea ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico “Mimmo” Citarelli, scelto dalla dirigenza per imprimere una scossa immediata all’ambiente grazie alla sua contagiosa carica e alla sua immensa esperienza.

Fin dalle prime battute, il neo tecnico ha mostrato grande entusiasmo e determinazione, trasmettendo alla squadra quel fuoco e quella mentalità vincente che hanno da sempre contraddistinto il suo percorso nel mondo del pallone.

Un passato da bomber e una carriera di spessore in panchina

Classe 1961, Citarelli vanta un passato di prim’ordine da calciatore: per lui oltre 500 presenze tra Serie C e Serie D, vissute da protagonista con maglie storiche e blasonate come Turris, Sorrento, Nocerina, Frattese, Campobasso, Castel di Sangro, Casoria, Olbia, Valdiano e Portici Campania.

Chiusa la carriera sul campo, ha intrapreso un lungo e prestigioso percorso da allenatore, guidando piazze calde e importanti della Campania tra cui Nocerina, Gragnano, Ischia, Savoia, Virtus Volla, Scafatese, Sant’Anastasia e Virtus Ponticelli. Dopo aver ricoperto anche ruoli dirigenziali come Responsabile Tecnico di Ischia e Forio, il richiamo della panchina lo ha riportato in prima linea: nell’ultima stagione sulla panchina del Procida ha guidato i suoi a un campionato di altissimo livello, impreziosito da ben 81 gol, da un gioco spettacolare e dalla valorizzazione dei giovani talenti (come l’esterno Federico Atale, oggi alla Virtus Entella).

La nuova avventura flegrea

La Sibilla si assicura così una figura di grande spessore e stimatissima in tutto il panorama calcistico campano. Mister Mimmo Citarelli si è già messo al lavoro con il gruppo, con l’obiettivo di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza: grinta, voglia di lottare su ogni pallone e un pizzico di quell’estro e fantasia che lo rendevano unico in campo da calciatore.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
San Giorgio Calcio, colpo in panchina: Pasquale Vitter è il nuovo allenatore

LEGGI ANCHE

Calcio

San Giorgio Calcio, colpo in panchina: Pasquale Vitter è il nuovo allenatore

Nuovo capitolo in casa San Giorgio Calcio. La società ha comunicato ufficialmente l'ingaggio di Pasquale Vitter come nuovo responsabile tecnico della prima squadra, mettendo...
Calcio

Serie BKT, 11ª giornata: Marchetti per L.R. Vicenza-Cremonese, Mariani a Benevento. Mazzoni per Juve Stabia-Arezzo

L'AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide della 11ª giornata di Serie BKT, in programma da venerdì 6 a domenica...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA