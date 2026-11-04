Colpo in panchina per la Sibilla: Domenico Citarelli è il nuovo allenatore

Sferzata decisiva in casa Real Bacoli Sibilla. La società flegrea ha comunicato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico “Mimmo” Citarelli, scelto dalla dirigenza per imprimere una scossa immediata all’ambiente grazie alla sua contagiosa carica e alla sua immensa esperienza.

Fin dalle prime battute, il neo tecnico ha mostrato grande entusiasmo e determinazione, trasmettendo alla squadra quel fuoco e quella mentalità vincente che hanno da sempre contraddistinto il suo percorso nel mondo del pallone.

Un passato da bomber e una carriera di spessore in panchina

Classe 1961, Citarelli vanta un passato di prim’ordine da calciatore: per lui oltre 500 presenze tra Serie C e Serie D, vissute da protagonista con maglie storiche e blasonate come Turris, Sorrento, Nocerina, Frattese, Campobasso, Castel di Sangro, Casoria, Olbia, Valdiano e Portici Campania.

Chiusa la carriera sul campo, ha intrapreso un lungo e prestigioso percorso da allenatore, guidando piazze calde e importanti della Campania tra cui Nocerina, Gragnano, Ischia, Savoia, Virtus Volla, Scafatese, Sant’Anastasia e Virtus Ponticelli. Dopo aver ricoperto anche ruoli dirigenziali come Responsabile Tecnico di Ischia e Forio, il richiamo della panchina lo ha riportato in prima linea: nell’ultima stagione sulla panchina del Procida ha guidato i suoi a un campionato di altissimo livello, impreziosito da ben 81 gol, da un gioco spettacolare e dalla valorizzazione dei giovani talenti (come l’esterno Federico Atale, oggi alla Virtus Entella).

La nuova avventura flegrea

La Sibilla si assicura così una figura di grande spessore e stimatissima in tutto il panorama calcistico campano. Mister Mimmo Citarelli si è già messo al lavoro con il gruppo, con l’obiettivo di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza: grinta, voglia di lottare su ogni pallone e un pizzico di quell’estro e fantasia che lo rendevano unico in campo da calciatore.