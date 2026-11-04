San Giorgio Calcio, colpo in panchina: Pasquale Vitter è il nuovo allenatore

Nuovo capitolo in casa San Giorgio Calcio. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Pasquale Vitter come nuovo responsabile tecnico della prima squadra, mettendo a segno un vero e proprio colpo da novanta per il campionato di Promozione.

Allenatore dal profilo esperto e dalla spiccata mentalità vincente, Mister Vitter vanta un curriculum di assoluto prestigio per la categoria e per l’intero panorama dilettantistico, impreziosito dalla vittoria di ben 11 campionati in carriera. Tra le piazze più prestigiose già guidate dal tecnico figurano piazze storiche del calcio campano come Angri e Savoia, con un bagaglio di successi maturati anche in Serie D ed Eccellenza.

La sua ultima avventura sulla panchina del San Vito Positano ha confermato il suo valore: dopo aver conquistato la promozione attraverso la vittoria dei playoff, ha guidato la compagine costiera da neopromossa a un eccellente 6° posto nel campionato di Eccellenza.

Con l’innesto di un profilo di questa caratura, la dirigenza del San Giorgio conferma una straordinaria ambizione per il proseguimento della stagione, affidando la squadra a un tecnico di forte personalità e profonda conoscenza della materia. A Mister Pasquale Vitter vanno il benvenuto della società e gli auguri di buon lavoro per la nuova avventura in azzurro.