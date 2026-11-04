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Serie BKT, 11ª giornata: Marchetti per L.R. Vicenza-Cremonese, Mariani a Benevento. Mazzoni per Juve Stabia-Arezzo

Gianluca Apicella
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L’AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide della 11ª giornata di Serie BKT, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Un turno ricco di incroci affascinanti che vedrà impegnati direttori di gara di grande esperienza tra anticipi, derby e posticipi.

Il programma si aprirà venerdì 06/11 alle 20:30 con l’anticipo tra Ascoli e Palermo, affidato all’arbitro Rapuano con la coppia Volpi-Fourneau al VAR on site dallo stadio “Del Duca”.

Le gare di sabato 7 novembre

Il sabato si preannuncia denso di emozioni a partire dalle 15:00:

  • Cesena – Catanzaro: arbitra Di Loreto (VAR Maggioni, AVAR La Penna).

  • Juve Stabia – Arezzo: la direzione dell’incontro è stata affidata al signor Mazzoni, coadiuvato dagli assistenti Giuggioli e Gentile, dal IV Ufficiale Madonia, con Rutella al VAR e Di Paolo all’AVAR.

  • Padova – Empoli: fischia Mucera (VAR Massimi, AVAR Aureliano).

  • Pisa – Südtirol: dirige Poli (VAR Santoro, AVAR Paterna).

A seguire:

  • Mantova – Hellas Verona (h. 17:15): arbitro Collu (VAR Fabbri, AVAR Di Vuolo).

  • Benevento – Avellino (h. 19:30): il derby campano sarà diretto da Mariani, assistito da Galimberti e Santarossa (IV Ursini, VAR Piccinini e AVAR Del Giovane on site dallo stadio “Vigorito”).

I posticipi di domenica 8 novembre

La giornata si concluderà domenica con tre incontri:

  • Virtus Entella – Modena (h. 15:00): fischietto a Crezzini (VAR Guida, AVAR Manganiello).

  • Carrarese – Sampdoria (h. 17:15): dirige Di Marco, con Ferrieri Caputi nei panni di IV Ufficiale (VAR Prontera, AVAR Santoro).

  • L.R. Vicenza – Cremonese (h. 19:30): il match di chiusura è stato affidato a Marchetti, con la postazione VAR on site allo stadio “Menti” occupata da Ghersini e Rutella.

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