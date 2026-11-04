Serie BKT, 11ª giornata: Marchetti per L.R. Vicenza-Cremonese, Mariani a Benevento. Mazzoni per Juve Stabia-Arezzo

L’AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide della 11ª giornata di Serie BKT, in programma da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Un turno ricco di incroci affascinanti che vedrà impegnati direttori di gara di grande esperienza tra anticipi, derby e posticipi.
Il programma si aprirà venerdì 06/11 alle 20:30 con l’anticipo tra Ascoli e Palermo, affidato all’arbitro Rapuano con la coppia Volpi-Fourneau al VAR on site dallo stadio “Del Duca”.
Le gare di sabato 7 novembre
Il sabato si preannuncia denso di emozioni a partire dalle 15:00:
Cesena – Catanzaro: arbitra Di Loreto (VAR Maggioni, AVAR La Penna).
Juve Stabia – Arezzo: la direzione dell’incontro è stata affidata al signor Mazzoni, coadiuvato dagli assistenti Giuggioli e Gentile, dal IV Ufficiale Madonia, con Rutella al VAR e Di Paolo all’AVAR.
Padova – Empoli: fischia Mucera (VAR Massimi, AVAR Aureliano).
Pisa – Südtirol: dirige Poli (VAR Santoro, AVAR Paterna).
A seguire:
Mantova – Hellas Verona (h. 17:15): arbitro Collu (VAR Fabbri, AVAR Di Vuolo).
Benevento – Avellino (h. 19:30): il derby campano sarà diretto da Mariani, assistito da Galimberti e Santarossa (IV Ursini, VAR Piccinini e AVAR Del Giovane on site dallo stadio “Vigorito”).
I posticipi di domenica 8 novembre
La giornata si concluderà domenica con tre incontri:
Virtus Entella – Modena (h. 15:00): fischietto a Crezzini (VAR Guida, AVAR Manganiello).
Carrarese – Sampdoria (h. 17:15): dirige Di Marco, con Ferrieri Caputi nei panni di IV Ufficiale (VAR Prontera, AVAR Santoro).
L.R. Vicenza – Cremonese (h. 19:30): il match di chiusura è stato affidato a Marchetti, con la postazione VAR on site allo stadio “Menti” occupata da Ghersini e Rutella.