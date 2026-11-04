Youth League, il Napoli Primavera si arrende al Porto: finisce 3-1 in Portogallo

Trasferta amara in Portogallo per il Napoli Primavera, sconfitto dal Porto con il punteggio di 3-1 nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Youth League. Sul terreno dello Stadio Menezes di Oporto, i giovani azzurrini lottano con grande generosità ma devono cedere il passo ai padroni di casa.
La gara si mette in salita per la formazione guidata da mister Antonio Nocerino, che nonostante l’impegno subisce l’iniziativa dei portoghesi. A riaccendere le speranze del Napoli ci pensa Liccardo (subentrato al 30′ a Santella), autore del gol del momentaneo rientro in partita al 71′. Nel finale, però, i padroni di casa gestiscono il vantaggio chiudendo i conti sul 3-1.