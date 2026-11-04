Campania, nuove regole per tutelare gli animali nei circhi

La Regione Campania rafforza i controlli sul benessere degli animali impiegati nei circhi, negli spettacoli e nelle esposizioni itineranti. Una nuova delibera introduce procedure uniformi per le verifiche veterinarie, con l’obiettivo di prevenire condizioni di detenzione inadeguate e rendere più efficace la vigilanza su tutto il territorio regionale.

Il provvedimento riguarda circhi, mostre faunistiche itineranti, esposizioni temporanee ed esibizioni con animali. Non vengono introdotti nuovi divieti, ma strumenti operativi destinati ai Comuni e ai Servizi Veterinari delle ASL.

Controlli basati sul rischio

Tra le principali novità figura una check-list tecnico-veterinaria regionale, accompagnata da un Indice di Rischio da 0 a 100.

La valutazione terrà conto delle caratteristiche degli animali, degli spostamenti, della documentazione disponibile, delle strutture in cui vengono custoditi e degli eventuali precedenti degli operatori.

In questo modo, le autorità potranno programmare controlli più mirati, adottando criteri omogenei in tutta la Campania.

La posizione della Regione

«L’intrattenimento non può giustificare situazioni di sofferenza o condizioni di detenzione inadeguate», ha dichiarato Fiorella Zabatta, assessora regionale alla Tutela degli animali.

L’assessora ha sottolineato che la tutela deve riguardare non soltanto gli aspetti sanitari, ma anche le condizioni di custodia e la movimentazione degli animali.

La delibera si inserisce nel percorso verso il graduale superamento dell’impiego degli animali nelle attività circensi previsto dal legislatore nazionale, pur senza introdurre nuove proibizioni.

Verifiche coordinate tra enti

Le nuove Linee di indirizzo stabiliscono anche un percorso condiviso tra Comuni e Servizi Veterinari delle ASL, dalla presentazione delle richieste alle ispezioni, fino alla registrazione degli esiti.

È inoltre prevista una relazione annuale che raccoglierà i risultati dei controlli, le classi di rischio individuate, le irregolarità riscontrate e gli esiti delle verifiche successive.

L’obiettivo della Regione è rendere la vigilanza più uniforme e tracciabile, rafforzando la protezione degli animali coinvolti nelle attività di spettacolo e intrattenimento.