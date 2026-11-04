Napoli, pronto il rinnovo per Rafa Marin: occhio però alla clausola

Il Napoli vuole continuare a puntare su Rafa Marin e starebbe preparando il prolungamento del contratto del difensore spagnolo. Una scelta legata alla crescita del calciatore e alle prestazioni offerte negli ultimi mesi, che avrebbero convinto la società azzurra a investire ulteriormente su di lui.

A riportare l’indiscrezione è il giornalista Nicolò Schira, attraverso un aggiornamento pubblicato su X. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulla durata dell’eventuale nuovo accordo.

Il Napoli punta sul difensore

Secondo quanto riferito da Schira, il club sarebbe particolarmente soddisfatto dei progressi compiuti da Rafa Marin e intenzionato a consolidare il rapporto con il centrale spagnolo.

Già durante la scorsa estate, nonostante l’interesse manifestato da diverse società, il Napoli aveva respinto le richieste ricevute per il difensore, scegliendo di trattenerlo in rosa.

La clausola del Real Madrid

Sul futuro di Rafa Marin resta però un elemento importante: il Real Madrid conserva una clausola di riacquisto da 35 milioni di euro, esercitabile esclusivamente nel luglio 2027.

Una condizione contrattuale da tenere in considerazione nella pianificazione del futuro del giocatore.

Le prospettive per Rafa Marin

L’intenzione attribuita alla società partenopea è quella di proseguire il percorso intrapreso con il difensore, valorizzandone ulteriormente la crescita.