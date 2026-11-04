Napoli-Lazio: designazione arbitrale per il lunch match dell’undicesima giornata

La tensione sale in vista del prossimo turno di campionato. Per il match della undicesima giornata di Serie A tra Napoli e Lazio, in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, l’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale che guiderà l’incontro.

La direzione della gara è stata affidata al signor Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino. Il fischietto piemontese sarà affiancato da una squadra di collaboratori di grande esperienza per gestire uno dei confronti più affascinanti e delicati di questo turno di campionato.

La squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

Assistenti: Filippo Tegoni – Giorgio Perrotti

IV Ufficiale: Valerio Marinelli

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Paolo Silvio Mazzoleni

Il fischio d’inizio è fissato per le 12:30 di domenica sul terreno dello stadio Maradona, dove i tifosi azzurri e biancocelesti si preparano a vivere novanta minuti di grande intensità.