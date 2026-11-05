Castellammare e l’architettura del Novecento: al Circolo Velico si presenta il libro sulla Casa Littoria

Un importante appuntamento culturale attende la città di Castellammare di Stabia. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 18:30, i locali del Circolo Velico Stabia (in Via Banchina Marinella, 19) faranno da cornice alla presentazione del nuovo libro firmato da Lino Di Capua e Gelda Vollono, dal titolo “LA CASA LITTORIA DI CESARE VALLE – Un esempio di architettura razionalista a Castellammare di Stabia”.

L’incontro si preannuncia come un’occasione di rilievo per approfondire la storia urbanistica e il patrimonio architettonico del territorio. Ad arricchire la serata vi sarà la partecipazione straordinaria dell’Arch. Cesare Valle, che terrà un intervento dal titolo “Breve profilo di un protagonista del Novecento: Cesare Valle, ingegnere, architetto e urbanista”.

A moderare il dibattito sarà Rosaria Palumbo, mentre la gestione del corner dedicato al libro sarà affidata a Marianna Di Somma.

L’evento è aperto al pubblico: la cittadinanza, gli appassionati di storia e architettura locale e gli organi di stampa sono tutti invitati a partecipare.