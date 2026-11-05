UFFICIALE — Gelbison, colpo in attacco: Arriva il gigante Spagnolo David Flores Martín

Rinforzo di peso e di centimetri per il reparto avanzato della Gelbison. Il club rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante spagnolo David Flores Martín, pronto a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per ampliare le soluzioni offensive della squadra.

DALL’ECCELLENZA PUGLIESE AL CILENTO

Il centravanti classe 1997 aveva iniziato la stagione 2026/2027 tra le fila della Soccer Trani, nel campionato di Eccellenza pugliese. Le sue prestazioni e le caratteristiche fisiche hanno convinto la dirigenza del club cilentano a puntare con decisione sul suo profilo per dare maggiore incisività all’attacco.

CENTIMETRI E VELOCITÀ: IL PROFILO DEL CORAZZIERE DI MADRID

Nato a Madrid il 6 maggio 1997, Flores Martín è un vero e proprio corazziere d’area di rigore grazie ai suoi 194 centimetri d’altezza. Nonostante la stazza imponente, la società ne ha sottolineato non solo la grande struttura fisica ma anche una notevole velocità e buone qualità tecniche nello stretto, elementi che consentiranno di variare la manovra tattica del reparto d’attacco.

DALLA SPAGNA ALL’AUSTRIA: IL CURRICULUM INTERNAZIONALE

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Granada, Flores Martín vanta già diverse esperienze a livello internazionale:

🇦🇹 Esperienza in Austria : Ha militato nella seconda divisione austriaca indossando le maglie di Hertha Wels e Schwarz-Weiß Bregenz.

: Ha militato nella seconda divisione austriaca indossando le maglie di Hertha Wels e Schwarz-Weiß Bregenz. 🇪🇸 L’avventura al Manchego: Prima dell’approdo in Italia ha vestito la maglia del Manchego Ciudad Real nella Tercera RFEF spagnola, trascinando la squadra fino alle semifinali playoff a suon di gol e prestazioni di spessore.

Con l’arrivo di David Flores Martín, la Gelbison si assicura una torre d’area di rigore dalla spiccata personalità e con un bagaglio d’esperienze internazionali pronto a fare la differenza.