Napoli spuntato e punito sui piazzati: il Porto ne fa 4, azzurri in emergenza

Quarta giornata di Champions League da dimenticare sul piano del risultato per il Napoli, che esce sconfitto per 4-1 dall’Estádio do Dragão contro il Porto al termine di una gara complessa, condizionata dagli episodi e dalle assenze che hanno limitato le rotazioni di Massimiliano Allegri.
La partita: rincorsa e illusione azzurra
La serata si mette subito in salita per gli azzurri. Dopo appena 11 minuti, il Porto sblocca la gara su azione d’angolo: Bednarek svetta di testa sull’uscita da corner e infila la palla nell’angolino per l’1-0 lusitano.
Il Napoli non sbanda, reagisce con carattere e inizia a guadagnare campo. Prima si vede annullare la rete del pareggio firmata da Højlund per un fuorigioco millimetrico, poi al 43′ trova il meritato 1-1 al termine di un’azione avvolgente: Politano calcia a giro dal vertice destro impegnando Diogo Costa, De Bruyne raccoglie la respinta a sinistra e pennella al centro per la girata al volo di Højlund; sul nuovo miracolo del portiere di casa si avventa McTominay, che di sinistro scaraventa con rabbia sotto la traversa.
Il crollo nella ripresa
Nel secondo tempo regna l’equilibrio fino al momento chiave della partita. Gabri Veiga trova lo spiraglio giusto sfilando in area e battendo il portiere azzurro di sinistro per il 2-1 che rompe l’inerzia del match.
Sotto nel punteggio e provato sul piano fisico per la mancanza di cambi incisivi in panchina (come evidenziato nel post-partita da mister Allegri), il Napoli cede nel finale. All’80’ Kiwior firma il tris svettando ancora una volta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’ultimo minuto di gara arriva il colpo di grazia: Rafa Marín stende Samu in area di rigore, incassando l’espulsione diretta. Dal dischetto si presenta lo stesso Samu che non sbaglia e fissa il punteggio sul definitivo 4-1.
PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes (67′ Sanusi), Bednarek, Kiwior, Alberto Costa; Gabriel Veiga (78′ Fofana), Rosario, Froholdt; Sainz (67′ Gimenez), André Silva (56′ Samu), Pepê (78′ H.in-beon). All. Farioli.
NAPOLI: Meret; Beukema, Rafa Marín, Rrahmani; Politano (81′ Lucca), Anguissa (79′ Noa Lang), Gilmour, McTominay, Vergara (79′ Giovane) De Bruyne; Hojlund. All. Allegri
Arbitro: Oliver (Inghilterra)
Marcatori: 11′ Bednarek, 43′ McTominay, 71′ Gabri Veiga, 80′ Kiwior, 90′ Samu (rig.)
Note: ammoniti Vergara, Anguissa, Rrahmani, McTominay, Gabri Veiga
Articolo a cura di Mario Miccio