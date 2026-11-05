Rinforzo a centrocampo per l’Afragolese: ufficiale l’arrivo del giovane talento Antonio Troise

Colpo di qualità per la medina dell’Afragolese. La società rossoblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Antonio Troise, promettente centrocampista classe 2005 pronto a mettere estro e personalità al servizio della squadra per la nuova stagione.

Nonostante la giovane età, Troise vanta un percorso formativo di assoluto livello, essendosi formato nei settori giovanili di piazze di primo piano come Lazio e Monza. Nella scorsa stagione ha compiuto il salto nel calcio dei grandi, collezionando un’esperienza formativa tra i professionisti con la maglia della Carrarese.

Identikit tecnico: visione di gioco e tiro dalla distanza

Centrocampista dotato di piedi educati, grande visione di gioco e un’ottima balistica dalla media e lunga distanza, il neo acquisto rappresenta un innesto prezioso in grado di abbinare qualità tecnica e dinamismo al reparto centrale rossoblù.

Ambizione e determinazione segnano l’inizio di questo nuovo capitolo: l’Afragolese accoglie così una nuova risorsa di talento, pronta a scendere in campo e a lottare fin da subito per la causa della piazza rossoblù.