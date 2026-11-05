Allegri dopo il 4-1 di Porto Napoli: “Deluso dal momento, ma ai ragazzi stasera non posso dire nulla”

Il momento è delicato e il pesante passivo di 4-1 maturato sul campo del Porto lascia inevitabilmente strascichi di amarezza in casa azzurra, ma nel post-partita Massimiliano Allegri sceglie la via della protezione del gruppo, analizzando la prestazione con lucidità e concentrazione sul futuro.
L’avvio in salita ha subito indirizzato il match: “Purtroppo abbiamo subìto dopo poco un gol su calcio piazzato e loro sono stati bravi ad andare in vantaggio. Sono deluso e amareggiato perchè è un brutto momento ma stasera ai ragazzi non posso dire nulla”, ha esordito il tecnico, evidenziando come l’episodio iniziale abbia complicato i piani della vigilia.
Nonostante le difficoltà numeriche legate alle rotazioni ridotte, Allegri ha promosso l’atteggiamento generale della squadra, almeno per lunghi tratti dell’incontro: “La squadra ha mostrato dedizione e volontà nonostante fossimo in difficoltà come numero di giocatori. Abbiamo fatto comunque una buona partita sotto il profilo sia fisico che tecnico, poi al 70′ non avevo molta scelta sui cambi e siamo calati”. Un calo fisico e di energie reso inevitabile dalla coperta corta in panchina, che ha spaccato in due la contesa.
Proprio per questo, a differenza di altre occasioni in cui la reazione del mister sarebbe stata ben diversa, stavolta prevale l’approccio costruttivo: “In altre situazioni potevo essere arrabbiato, stasera non lo sono perchè i ragazzi, ripeto, hanno disputato una buona gara”.
Ora, però, non c’è tempo per le riflessioni prolungate. La classifica e il calendario impongono di voltare immediatamente pagina in vista dei prossimi impegni: “Durante la stagione ci sono periodi difficili, nel calcio esistono ostacoli e bisogna essere bravi a superarli. Dobbiamo pensare a lavorare e preparare una partita molto importante domenica per reagire subito”. La concentrazione è già proiettata alla riscossa.
Articolo a Cura di Mario Miccio