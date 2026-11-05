Torre del Greco, vandalizzato il parco giochi inaugurato a ottobre

A Torre del Greco, il nuovo playground di via Lamaria è stato danneggiato da sconosciuti nella notte tra il 3 e il 4 novembre. La struttura, inaugurata appena due settimane fa dal ministro Andrea Abodi, presenta diversi fori nella pavimentazione e danni ai murales. L’episodio è stato denunciato dal sindaco Luigi Mennella e dalla delegata allo sport Valentina Ascione.

Danneggiamenti alla nuova struttura

Il playground era stato inaugurato lo scorso 19 ottobre, dopo il recupero di un’area precedentemente utilizzata come discarica.

Uno spazio restituito alla città per offrire ai giovani del quartiere, ma anche agli sportivi provenienti da altri comuni, un luogo dedicato alla pallacanestro, al parkour e al tempo libero.

A pochi giorni dall’apertura, però, sono arrivati i primi atti vandalici. Ignoti hanno bucato la pavimentazione in più punti e danneggiato i murales utilizzando bulloni sottratti ad alcuni impianti presenti nell’area.

La denuncia dell’amministrazione comunale

L’accaduto ha provocato l’immediata reazione del sindaco Luigi Mennella e della delegata allo sport Valentina Ascione, che hanno denunciato quanto avvenuto.

I danneggiamenti colpiscono uno spazio pubblico recentemente riqualificato, pensato per favorire l’attività sportiva e offrire nuove opportunità di aggregazione ai ragazzi di Torre del Greco.

Un episodio che arriva a meno di un mese dall’inaugurazione di un’area sottratta al degrado e destinata alla comunità.