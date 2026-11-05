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Napoli, scontro tra auto e moto in via Camillo Guerra: due feriti

Ivano Cotticelli
Immagine illustrativa generata con intelligenza artificiale. Non si tratta di una fotografia reale dell'incidente.
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Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 4 novembre a Napoli, in via Camillo Guerra, nella zona ospedaliera. A scontrarsi sono state un’automobile e una motocicletta, nei pressi di un distributore di carburante.

L’impatto ha provocato danni ingenti a entrambi i veicoli e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Due feriti nello scontro

Le persone ferite viaggiavano entrambe a bordo della moto. La dinamica dell’incidente è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le immagini sono state successivamente diffuse sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Traffico bloccato per ore

L’incidente ha causato forti rallentamenti nella zona ospedaliera, con disagi alla viabilità protrattisi per diverse ore.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La circolazione ha risentito dell’incidente fino al completamento delle operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

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