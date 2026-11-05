Napoli, chiede di spostare un’auto e viene colpito con una mazza

Una richiesta di liberare l’ingresso di un palazzo sarebbe sfociata in una violenta aggressione a Secondigliano, quartiere di Napoli. Un uomo di 35 anni è stato colpito con una mazza da baseball dopo aver chiesto di spostare un’automobile parcheggiata davanti all’edificio in cui stava rientrando.

L’episodio è avvenuto nella notte in corso Secondigliano. Il 35enne è stato trasportato all’ospedale CTO, dove si trova ancora ricoverato.

La richiesta e l’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tornando a casa quando avrebbe trovato una vettura che ostacolava il passaggio davanti all’ingresso del palazzo.

Avrebbe quindi chiesto al proprietario di spostare l’auto. A quel punto sarebbe nata un’aggressione, durante la quale il 35enne sarebbe stato colpito con una mazza da baseball.

Ricoverato all’ospedale CTO

Dopo l’accaduto, il ferito è stato accompagnato al CTO di Napoli. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è ancora in attesa di essere sottoposto a una Tac. Non è stata quindi ancora definita la prognosi.

Indagini dei carabinieri

In ospedale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo Stella.

I militari stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità nell’aggressione.