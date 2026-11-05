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Nuova freccia in difesa per la Nocerina: ufficiale l’arrivo di Mattia Pretato

Gianluca Apicella
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La Nocerina 1910 rinforza il proprio reparto arretrato. La società rossonera ha comunicato ufficialmente l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Mattia Pretato, difensore centrale classe 2002 che andrà a potenziare la rosa a disposizione dello staff tecnico per il prosieguo della stagione.

Nato a Cumiana (Torino) il 16 maggio 2002, Pretato si presenta ai suoi nuovi tifosi con un bagaglio formativo di primissimo ordine: è infatti cresciuto nei settori giovanili di Chisola, Juventus, Torino e Cuneo. Nel corso della sua carriera ha già maturato un’importante esperienza tra i professionisti, vestendo maglie di spessore come quelle di Pontedera, Arezzo e, nell’ultima parentesi in Serie C, Bra.

Caratteristiche tecniche e il suo nuovo numero di maglia

Dal punto di vista tattico e fisico, Pretato è un difensore centrale di piede destro dotato di una struttura imponente e di una spiccata personalità nel gioco aereo e nella marcatura. Il neo calciatore rossonero ha scelto di indossare la maglia numero 5.

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