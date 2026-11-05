Nuova freccia in difesa per la Nocerina: ufficiale l’arrivo di Mattia Pretato

La Nocerina 1910 rinforza il proprio reparto arretrato. La società rossonera ha comunicato ufficialmente l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Mattia Pretato, difensore centrale classe 2002 che andrà a potenziare la rosa a disposizione dello staff tecnico per il prosieguo della stagione.

Nato a Cumiana (Torino) il 16 maggio 2002, Pretato si presenta ai suoi nuovi tifosi con un bagaglio formativo di primissimo ordine: è infatti cresciuto nei settori giovanili di Chisola, Juventus, Torino e Cuneo. Nel corso della sua carriera ha già maturato un’importante esperienza tra i professionisti, vestendo maglie di spessore come quelle di Pontedera, Arezzo e, nell’ultima parentesi in Serie C, Bra.

Caratteristiche tecniche e il suo nuovo numero di maglia

Dal punto di vista tattico e fisico, Pretato è un difensore centrale di piede destro dotato di una struttura imponente e di una spiccata personalità nel gioco aereo e nella marcatura. Il neo calciatore rossonero ha scelto di indossare la maglia numero 5.