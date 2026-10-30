Juve Stabia, report infermeria: le condizioni di Maistro, Sandrucci e degli altri infortunati

Arrivano importanti novità dall’infermeria della Juve Stabia in merito alle condizioni dei calciatori attualmente ai box o in fase di recupero. Tra buone notizie e qualche stop forzato, ecco il quadro completo aggiornato sullo stato di salute delle Vespe.

Tirano un sospiro di sollievo Maistro e Vismara

La notizia più attesa riguardava Fabio Maistro: gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista hanno dato esito negativo. L’assenza o la gestione nei recenti allenamenti si è rivelata quindi soltanto una misura di riposo precauzionale, scongiurando qualsiasi tipo di lesione.

Torna a tutti gli effetti a disposizione anche Paolo Vismara: il portiere ha completato il percorso di riabilitazione ed è totalmente guarito, pronto a riprendere il suo posto nel gruppo.

Tegola Sandrucci

L’unica nota stonata del report medico riguarda Sandrucci. I controlli di approfondimento, tramite risonanza magnetica, hanno evidenziato una distrazione di II grado al retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio muscolare di non poco conto che costringerà il calciatore a rimanere ai box per qualche settimana, seguendo il protocollo di recupero del caso.

Differenziato per Pietrangeli e Scuderi

Prosegue invece il percorso di recupero personalizzato per Nicola Pietrangeli e Scuderi. Entrambi i difensori continuano a lavorare a parte sul campo per smaltire i rispettivi problemi fisici, puntando al rientro in gruppo nei prossimi giorni.