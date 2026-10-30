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Verso Juventus-Napoli: azzurri subito al lavoro, scatta la preparazione in vista dello Big Match

Gianluca Apicella
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All’SSC Napoli Training Center è già tempo di proiettarsi verso uno degli appuntamenti più attesi e delicati della stagione. Archiviata l’ultima sfida di campionato, la squadra azzurra si è ritrovata al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere immediatamente gli allenamenti in vista del big match di domenica sera contro la Juventus, in programma alle ore 20:45 alla cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

Seduta mattutina e lavoro tattico per reparti

I ragazzi hanno varcato i cancelli del report per una seduta di lavoro svolta interamente nella mattinata. La sessione si è aperta con un’iniziale fase dedicata al riscaldamento fisico e all’attivazione tecnica, fondamentale per riattivare i muscoli e ritrovare subito il ritmo del pallone.

Successivamente, il focus dell’allenamento si è spostato sugli aspetti tattici e sulle dinamiche di gioco: il gruppo è stato diviso in settori per svolgere un mirato lavoro per reparti, analizzando nel dettaglio i movimenti difensivi ed offensivi da opporre alla formazione bianconera.

Atmosfera da grande sfida

Il clima in casa azzurra è quello delle grandi occasioni. La trasferta di Torino rappresenta un test probante per saggiare le ambizioni della squadra e misurare la maturità del gruppo in uno degli stadi più ostici del campionato. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con sessioni dedicate allo studio dell’avversario per affinare gli ultimi dettagli tattici prima della partenza alla volta del capoluogo piemontese.

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