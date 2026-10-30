Juventus-Napoli a Sozza: ufficiale la squadra arbitrale per il big match dello Stadium

È stato ufficializzato dalla CAN il quadro delle designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A. Il big match di domenica sera (ore 20:45) all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli è stato affidato alla direzione del signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

La squadra arbitrale al completo

A coadiuvare il fischietto lombardo sul terreno di gioco torinese ci saranno gli assistenti Imperiale e Colarossi, mentre la gestione a bordocampo nel ruolo di Quarto Ufficiale sarà affidata all’esperto Doveri.

In sala VAR, a monitorare gli episodi chiave della partita, siederà Meraviglia, supportato nel ruolo di AVAR da Gariglio.

Squadra arbitrale per Juventus-Napoli:

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)

Assistenti: Imperiale – Colarossi

IV Ufficiale: Doveri

VAR: Meraviglia

AVAR: Gariglio

Una scelta di grande profilo per una delle sfide più calde e sentite della stagione, chiamata a chiudere la domenica della decima giornata di campionato.