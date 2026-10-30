Castellammare in lutto: proclamata la cittadinanza a lutto per la tragica scomparsa di Emanuele Cannavale

La città di Castellammare di Stabia si stringe attorno al dolore della famiglia Cannavale per la prematura e tragica scomparsa del giovane Emanuele, venuto a mancare lo scorso 28 ottobre all’età di appena sedici anni. In occasione dei funerali, fissati per domani, sabato 31 ottobre 2026, la Commissione Straordinaria del Comune ha proclamato il lutto cittadino, facendosi interprete del profondo cordoglio di tutta la comunità stabiese.

Le disposizioni per la giornata di lutto

Per onorare la memoria di Emanuele e testimoniare la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia colpita da questa immane tragedia, sono state disposte le seguenti misure:

Bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici e gli edifici comunali.

Un minuto di raccoglimento alle ore 9.30 – orario d’inizio delle esequie – osservato da tutto il personale dipendente in servizio nelle sedi comunali.

Sospensione delle attività ludiche e ricreative organizzate dall’Amministrazione comunale per l’intera giornata.

La Commissione ha inoltre rivolto un invito alla cittadinanza, ai titolari delle attività commerciali e ai pubblici esercenti affinché vengano abbassate le saracinesche durante lo svolgimento della cerimonia funebre, invitando tutti a un comportamento improntato al raccoglimento e alla solidarietà.