La Juve Stabia vuole resettare: A Empoli un vero e proprio scontro salvezza

Voltare pagina senza voltarsi indietro, con la mente sgombra e la determinazione delle grandi occasioni. La Juve Stabia è chiamata a rialzare immediatamente la testa dopo il deludente turno infrasettimanale giocato contro il Verona. Il calendario non concede pause per metabolizzare l’amarezza e impone subito un’altra tappa cruciale per il cammino gialloblù: la trasferta al “Castellani” contro l’Empoli.

Uno scontro diretto che vale doppio

Quella in terra toscana non è una partita come le altre. Si tratta a tutti gli effetti di un classico scontro salvezza, uno di quei confronti diretti in cui la posta in palio va ben oltre i tre punti in palio. Vincere — o quantomeno muovere la classifica portando a casa un risultato positivo — significa non solo spingere in avanti le proprie ambizioni di permanenza, ma anche togliere certezze e respiro a una diretta concorrente. Per le Vespe, quindi, i punti in palio a Empoli “valgono doppio”.

Il piano per la riscatto

La prestazione opaca vista nell’infrasettimanale contro gli scaligeri deve servire da lezione. La squadra ha mostrato qualche disattenzione di troppo che, in una categoria spietata come questa, si paga a caro prezzo. La ricetta per affrontare l’Empoli richiede un cambio di passo immediato: compattezza difensiva, ritmo alto e il cinismo necessario per sfruttare ogni singola occasione che si presenterà nell’area avversaria.

L’ambiente gialloblù sa bene che la strada verso la salvezza passa inevitabilmente da sfide come questa. Fare risultato ad Empoli invierebbe un segnale forte a tutto il campionato: la Juve Stabia ha incassato il colpo, ma è prontissima a ripartire e a combattere su ogni pallone.