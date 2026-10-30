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Servizio navetta l’1 e 2 novembre per i cimiteri di Castellammare: tutte le informazioni utili

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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A Castellammare di Stabia, in occasione di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, sarà attivo un servizio navetta per raggiungere i cimiteri comunali nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre.

Il servizio, organizzato con corse mattutine e pomeridiane, consentirà ai cittadini di raggiungere i cimiteri partendo da diverse zone della città e di rientrare verso il centro.

Le fermate della navetta

Il percorso prevede sei fermate, compresa quella di destinazione ai cimiteri comunali.

Le partenze sono previste da Piazza Giovanni XXIII, con fermate successive in Piazza Umberto, Corso Vittorio Emanuele (Unicredit), Piazza Matteotti (stazione ferroviaria) e Via Alcide De Gasperi (supermercato S. Nicola).

Gli orari del mattino

Fermata1ª corsa2ª corsa3ª corsa
Piazza Giovanni XXIII8:3010:0011:35
Piazza Umberto8:3510:0511:40
Corso Vittorio Emanuele8:4510:2011:55
Piazza Matteotti8:5510:3012:00
Via Alcide De Gasperi9:0510:4512:05
Cimiteri comunali9:1511:0012:15

Le corse di ritorno dai cimiteri verso il centro città partiranno alle 9:25, 11:20 e 12:20.

Gli orari del pomeriggio

Fermata1ª corsa2ª corsa3ª corsa
Piazza Giovanni XXIII14:0015:0016:00
Piazza Umberto14:0515:0516:05
Corso Vittorio Emanuele14:1515:1516:15
Piazza Matteotti14:2515:2516:25
Via Alcide De Gasperi14:3015:3016:30
Cimiteri comunali14:3515:3516:35

Nel pomeriggio, le partenze per il ritorno verso il centro sono fissate alle 14:40, 15:45 e 16:45.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1528471652645988&set=a.458319199661244

Un servizio per i cittadini

L’iniziativa è pensata per agevolare gli spostamenti verso i cimiteri comunali nelle due giornate dedicate al ricordo dei defunti.

Il servizio sarà effettuato dalla cooperativa sociale Barbara B.

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