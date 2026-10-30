Servizio navetta l’1 e 2 novembre per i cimiteri di Castellammare: tutte le informazioni utili

A Castellammare di Stabia, in occasione di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, sarà attivo un servizio navetta per raggiungere i cimiteri comunali nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre.

Il servizio, organizzato con corse mattutine e pomeridiane, consentirà ai cittadini di raggiungere i cimiteri partendo da diverse zone della città e di rientrare verso il centro.

Le fermate della navetta

Il percorso prevede sei fermate, compresa quella di destinazione ai cimiteri comunali.

Le partenze sono previste da Piazza Giovanni XXIII, con fermate successive in Piazza Umberto, Corso Vittorio Emanuele (Unicredit), Piazza Matteotti (stazione ferroviaria) e Via Alcide De Gasperi (supermercato S. Nicola).

Gli orari del mattino

Fermata 1ª corsa 2ª corsa 3ª corsa Piazza Giovanni XXIII 8:30 10:00 11:35 Piazza Umberto 8:35 10:05 11:40 Corso Vittorio Emanuele 8:45 10:20 11:55 Piazza Matteotti 8:55 10:30 12:00 Via Alcide De Gasperi 9:05 10:45 12:05 Cimiteri comunali 9:15 11:00 12:15

Le corse di ritorno dai cimiteri verso il centro città partiranno alle 9:25, 11:20 e 12:20.

Gli orari del pomeriggio

Fermata 1ª corsa 2ª corsa 3ª corsa Piazza Giovanni XXIII 14:00 15:00 16:00 Piazza Umberto 14:05 15:05 16:05 Corso Vittorio Emanuele 14:15 15:15 16:15 Piazza Matteotti 14:25 15:25 16:25 Via Alcide De Gasperi 14:30 15:30 16:30 Cimiteri comunali 14:35 15:35 16:35

Nel pomeriggio, le partenze per il ritorno verso il centro sono fissate alle 14:40, 15:45 e 16:45.

Un servizio per i cittadini

L’iniziativa è pensata per agevolare gli spostamenti verso i cimiteri comunali nelle due giornate dedicate al ricordo dei defunti.

Il servizio sarà effettuato dalla cooperativa sociale Barbara B.