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Gragnano: ecco Il Villaggio di Halloween a Piazzale Aldo Moro

Ivano Cotticelli
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Una mattinata di festa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. A Gragnano, domenica 1° novembre, Piazzale Aldo Moro ospiterà Il villaggio di Halloween, con gonfiabili, spettacoli, musica, animazione e laboratori creativi.

L’appuntamento è in programma dalle 10:00 alle 14:00, con diverse attività pensate per far divertire i bambini.

Giochi e spettacoli Halloween

Il programma prevede gonfiabili, musica, giochi e balli, accompagnati da momenti di animazione dedicati ai più piccoli.

Tra le attrazioni annunciate anche uno spettacolo di bolle e fuoco, che arricchirà la mattinata di festa.

Laboratori e zucche colorate

Non mancheranno le attività creative. I bambini potranno partecipare a un laboratorio per dipingere le zucche, dando spazio alla fantasia e realizzando decorazioni ispirate ad Halloween.

Sarà inoltre allestito un angolo dedicato al trucco a tema Halloween, per completare i costumi scelti dai piccoli partecipanti.

Appuntamento a Piazzale Aldo Moro

L’iniziativa si svolgerà a Piazzale Aldo Moro, a Gragnano, nella mattinata di domenica 1° novembre.

Le famiglie sono invitate a partecipare con i bambini, anche in costume, per trascorrere alcune ore tra giochi, spettacoli e attività creative.

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