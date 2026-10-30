Gragnano: ecco Il Villaggio di Halloween a Piazzale Aldo Moro

Una mattinata di festa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. A Gragnano, domenica 1° novembre, Piazzale Aldo Moro ospiterà Il villaggio di Halloween, con gonfiabili, spettacoli, musica, animazione e laboratori creativi.
L’appuntamento è in programma dalle 10:00 alle 14:00, con diverse attività pensate per far divertire i bambini.
Giochi e spettacoli Halloween
Il programma prevede gonfiabili, musica, giochi e balli, accompagnati da momenti di animazione dedicati ai più piccoli.
Tra le attrazioni annunciate anche uno spettacolo di bolle e fuoco, che arricchirà la mattinata di festa.
Laboratori e zucche colorate
Non mancheranno le attività creative. I bambini potranno partecipare a un laboratorio per dipingere le zucche, dando spazio alla fantasia e realizzando decorazioni ispirate ad Halloween.
Sarà inoltre allestito un angolo dedicato al trucco a tema Halloween, per completare i costumi scelti dai piccoli partecipanti.
Appuntamento a Piazzale Aldo Moro
L’iniziativa si svolgerà a Piazzale Aldo Moro, a Gragnano, nella mattinata di domenica 1° novembre.
Le famiglie sono invitate a partecipare con i bambini, anche in costume, per trascorrere alcune ore tra giochi, spettacoli e attività creative.