HomeCalcio

Manniello carica l’ambiente della Juve Stabia e chiede compattezza attorno alla squadra

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su Google Seguici più facilmente nelle notizie consigliate

Un legame indissolubile quello tra Franco Manniello e i colori gialloblù della Juve Stabia. L’ex patron, da sempre acclamato per il suo carisma e per le indelebili pagine di storia scritte alla guida del club, è tornato a far sentire con forza la propria voce per suonare la carica a tutto l’ambiente stabiese.

Prima attraverso i propri canali social e poi nel corso di un appassionato intervento telefonico ai microfoni della trasmissione “Il Pungiglione Stabiese”, Manniello ha lanciato un accorato appello all’unità e alla compattezza, invitando la piazza a compattarsi per difendere la categoria e sostenere la squadra.

Nel corso del suo intervento, condito dalla solita foga e passione che lo hanno reso una figura carismatica e amatissima dai tifosi, l’ex numero uno delle Vespe si è schierato apertamente al fianco dell’attuale rosa di Mister Pietro De Giorgio.Manniello ha ribadito l’importanza di fare blocco unico tra società, squadra e tifoseria, sottolineando come le polemiche esterne e le tensioni vadano azzerate per concentrare ogni energia sul percorso in campionato.

Oltre alle indicazioni tattiche e all’analisi del momento della squadra, dall’intervento dell’ex presidente è emerso con limpidezza il suo viscerale e mai dimenticato amore per la Juve Stabia. Anche a distanza di anni dalla fine della sua presidenza, Manniello continua a vivere le vicende delle Vespe con il cuore di un vero tifoso, dimostrando che il legame tra lui e Castellammare di Stabia va ben oltre il ruolo dirigenziale rivestito in passato.

Un messaggio chiaro e potente che è già diventato il grido di battaglia della tifoseria in vista dei prossimi appuntamenti allo stadio Romeo Menti.

 

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Napoli in Spagna è terra amara
Articolo successivo
Passato contro presente: Matteo Lovisa riabbraccia la Juve Stabia da avversario

LEGGI ANCHE

Napoli Città

Napoli, Metro Linea 6: stazione Mostra chiusa il 16 e 17 ottobre, servizio limitato

Modifiche alla circolazione della Linea 6 della metropolitana di Napoli nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026. ANM ha comunicato che...
Castellammare di Stabia

Fincantieri Castellammare, il futuro del cantiere passa dal nuovo bacino: si ipotizzano oltre 800 milioni

Il futuro dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia torna al centro del confronto istituzionale. Dopo le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA