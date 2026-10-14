Manniello carica l’ambiente della Juve Stabia e chiede compattezza attorno alla squadra

Un legame indissolubile quello tra Franco Manniello e i colori gialloblù della Juve Stabia. L’ex patron, da sempre acclamato per il suo carisma e per le indelebili pagine di storia scritte alla guida del club, è tornato a far sentire con forza la propria voce per suonare la carica a tutto l’ambiente stabiese.

Prima attraverso i propri canali social e poi nel corso di un appassionato intervento telefonico ai microfoni della trasmissione “Il Pungiglione Stabiese”, Manniello ha lanciato un accorato appello all’unità e alla compattezza, invitando la piazza a compattarsi per difendere la categoria e sostenere la squadra.

Nel corso del suo intervento, condito dalla solita foga e passione che lo hanno reso una figura carismatica e amatissima dai tifosi, l’ex numero uno delle Vespe si è schierato apertamente al fianco dell’attuale rosa di Mister Pietro De Giorgio.Manniello ha ribadito l’importanza di fare blocco unico tra società, squadra e tifoseria, sottolineando come le polemiche esterne e le tensioni vadano azzerate per concentrare ogni energia sul percorso in campionato.

Oltre alle indicazioni tattiche e all’analisi del momento della squadra, dall’intervento dell’ex presidente è emerso con limpidezza il suo viscerale e mai dimenticato amore per la Juve Stabia. Anche a distanza di anni dalla fine della sua presidenza, Manniello continua a vivere le vicende delle Vespe con il cuore di un vero tifoso, dimostrando che il legame tra lui e Castellammare di Stabia va ben oltre il ruolo dirigenziale rivestito in passato.

Un messaggio chiaro e potente che è già diventato il grido di battaglia della tifoseria in vista dei prossimi appuntamenti allo stadio Romeo Menti.