L’Asd Marianella Calcio continua a rinforzare il proprio organico e ufficializza l’arrivo di Simone Francese. Il difensore centrale, classe 2006, è un mancino naturale pronto a mettersi subito a disposizione dello staff tecnico per questa nuova avventura in maglia azzurra.
Nonostante la giovane età, Francese vanta già un percorso formativo di assoluto rilievo, maturato nei settori giovanili professionistici di Cosenza, Potenza, Avellino e Turris. Proprio con il club corallino, il centrale ha avuto anche l’opportunità di affacciarsi al calcio dei grandi, raccogliendo diverse convocazioni in prima squadra.
Dopo aver iniziato l’attuale stagione sportiva tra le fila del Real Grazzanise, il giovane difensore approda ora alla corte del Marianella per portare freschezza e duttilità al reparto arretrato. La società ha accolto il nuovo arrivato con il consueto benvenuto, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo del campionato.