Interpretato da Mario Donatone nel capolavoro conclusivo di Francis Ford Coppola, il sicario ingaggiato da Don Altobello è il braccio armato che trasforma il trionfo lirico di Palermo nella più straziante delle tragedie familiari per Michael Corleone.

Nella galleria di antagonisti che attraversano la saga cinematografica de Il Padrino, pochi personaggi incarnano la spietatezza silenziosa e ineluttabile del destino come Mosca di Montelepre. Interpretato con volto scavato e glaciale freddezza da Mario Donatone ne Il Padrino – Parte III, Mosca rappresenta l’archetipo del sicario siciliano della vecchia guardia: un uomo d’onore privo di esitazioni, chiamato a chiudere i conti in sospeso della famiglia Corleone proprio nella terra da cui tutto aveva avuto inizio.

L’incarico di Don Altobello e il delitto di Don Tommasino

Amico di vecchia data di Don Altobello, Mosca viene reclutato insieme al suo fedele scagnozzo in occasione del ritorno di Michael Corleone in Sicilia, giunto nell’isola per assistere al debutto del figlio Anthony al Teatro Massimo di Palermo nella Cavalleria Rusticana. L’ordine di Altobello è perentorio: eliminare il padrino.

La scia di sangue lasciata da Mosca inizia ancor prima di raggiungere il capoluogo siciliano. Lungo la strada verso la tenuta di Don Tommasino, storico alleato e amico di fiducia dei Corleone, il sicario mette in atto un inganno tanto blasfemo quanto letale: travestito da prete, incrocia l’auto dell’anziano boss. Don Tommasino, però, lo riconosce immediatamente e intuisce all’istante che il vero bersaglio dell’agguato è Michael. Prima che possa dare l’allarme, Mosca estrae la lupara e lo assassina brutalmente, eliminando uno dei pilastri affettivi più importanti nella vita di Corleone.

L’infiltrazione al Teatro Massimo di Palermo

Fallito il primo tentativo di colpire Michael durante il soggiorno isolano, Mosca e il suo tirapiedi spostano il mirino direttamente sul Teatro Massimo di Palermo, la sera della prima dell’opera. Muovendosi nell’ombra tra i palchi e i corridoi del teatro, i due sicari riescono a infiltrarsi e a neutralizzare silenziosamente diverse guardie del corpo poste a protezione del boss. Nonostante la precisione chirurgica della loro avanzata, la conformazione del palco e la concitazione dello spettacolo impediscono a Mosca di avere la visuale pulita per esplodere il colpo mortale durante la rappresentazione.

Le scalinate del teatro: il fallimento e la tragedia di Mary

La resa dei conti si consuma all’uscita del teatro, al termine della Cavalleria Rusticana, mentre la famiglia e i sostenitori celebrano il trionfo artistico di Anthony lungo la monumentale scalinata esterna. Approfittando di un diversivo creato dal suo scagnozzo per distrarre la scorta, Mosca riesce finalmente ad avvicinarsi e apre il fuoco con la pistola.

I proiettili feriscono Michael, ma la reazione di Vincent Mancini è fulminea: il nuovo capofamiglia risponde al fuoco e uccide sul colpo Mosca di Montelepre, ponendo fine alla sua missione. Tuttavia, il piano orchestrato da Altobello produce comunque il suo effetto più devastante: nella sparatoria, uno dei colpi esplosi dal sicario raggiunge al petto Mary, l’amata figlia di Michael, uccidendola per errore e condannando il padrino a un dolore perpetuo ben peggiore della morte stessa.