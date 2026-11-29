Non si può dichiarare finita l’emergenza, perché Allegri non riesce a battere un Sassuolo in grande crisi in campionato, ma soprattutto perché c’è ancora penuria di centrocampisti, dopo il problema muscolare, che ha costretto De Bruyne a restare a Napoli.

Almeno il collega D’Aversa si può permettere il lusso di tenere inizialmente Sebastiano Esposito in panchina forse per cautelarsi dalle tante voci di mercato, che lo vedono al centro di tante trattative, compresa quella proprio con la squadra più importante a pochi chilometri dalla sua Castellammare. Il primo tempo praticamente non ha regalato grosse emozioni perché non si possono considerare tali i tentativi di Lauriente da una parte e Politano e Mc Tominay dall’altra o un paio di presunti falli in area. L’unica conclusione degna di rilievo alla fine della prima frazione è quella di un volitivo Lang, che costringe Muric ad un intervento difficile e anche nella ripresa il rapper olandese prova a mettere in difficoltà diverse volte la difesa avversaria. Il Napoli manca due occasioni importanti con la testa di Rrhamani e il piede di Gilmour che tirano troppo sul portiere, invece di cercare di piazzare il pallone e il Sassuolo diventa più guardingo, senza disdegnare quale sortita in contropiede. Dopo un ultimo tiro sbagliato di Politano, Allegri decide di sostituirlo assieme ad un Olivera, anche lui provato dalla trasferta di Manchester, inserendo Neres e Favasuli.

D’Aversa risponde con Obrador e Sebastiano Esposito al posto di Bowie e Doig e la partita diventa ancora più frizzante rispetto al soporifero primo tempo. Il Sassuolo prova anche la carta del giovane francese Bakola al posto di Sulemana, ma a deludere sono gli esperti Berardi da una parte e Anguissa e Mc Tominay dall’altra, con Hojlund che continuare ad avere le polveri bagnate in campionato. Allegri si rende conto che per provare a vincere deve rischiare, ma stranamente non inserisce Lucca accanto ad Hojlund, ma prova Giovane al posto di un Anguissa ancora appannato, mentre d’Aversa inserisce Dominguez per un poco convincente Lauriente. Nel finale lo stabiese Sebastiano Esposito di testa avrebbe potuto trovare il gol, mentre Giovane non trova nessuno compagno pronto sul suo traversone e allora Allegri finalmente si decide a fare entrare pure Lucca, però non per aggiungerlo in attacco, ma per sostituire un centravanti della nazionale danese, comunque ancora appannato, almeno in campionato. Nel recupero Lucca diventa protagonista assieme all’arbitro Guida di Torre Annunziata dopo un’altra parata molto difficile di Muric su Lang perché un pallone da toccato dall’ex centravanti dell’Udinese finisce su un braccio di un avversario, ma l’arbitro di Torre Annunziata valuta anche davanti al monitor l’azione regolare, perché lo stesso è carambolato pure su altre parti del corpo del calciatore del Sassuolo Caleta-Car. Nel finale entrambe le squadre hanno l’occasione per vincere, perché il Napoli si sbilancia alla ricerca del gol e il Sassuolo fallisce l’ultima azione della partita, innescata dal valente Sebastiano Esposito, ma conclusa troppo debolmente da Bakola, che consente addirittura a Milinkovic Savic di bloccare il pallone, prima del fischio finale di Guida. Il nuovo regolamento consente agli arbitri la possibilità di poter dirigere anche la squadra di una città a pochi chilometri dalla sua, come nel caso di oggi Napoli per Torre Annunziata.

Dopo le ultime due buone prestazioni la squadra partenopea non riesce a risollevarsi del tutto in campionato, risentendo delle fatiche di Manchester e quindi si dovrà aspettare sabato sera per cercare di tornare alla vittoria contro il Lecce di Di Francesco allo stadio San Paolo Maradona.