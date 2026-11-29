L’Asd Marianella Calcio ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Gennaro Illiano alla guida tecnica della prima squadra. Il club azzurro affida così al nuovo tecnico il compito di condurre il gruppo in questa nuova fase della stagione, con l’obiettivo di dare nuovo slancio all’ambiente e affrontare con determinazione il prosieguo del campionato.
Nel corso della sua carriera in panchina, Illiano ha maturato diverse esperienze significative nel panorama calcistico campano, guidando società importanti come Sessana, Monte di Procida, Albanova e, più recentemente, la Bacoli Sibilla.
Un profilo di esperienza per la panchina del Marianella, che ha accolto il neo allenatore con il caloroso benvenuto di tutta la società e l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni e successi in maglia azzurra.