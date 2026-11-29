Proclamati i vincitori della diciassettesima edizione di CortiSonanti – Festival Internazionale di Cortometraggi, tra i premiati, Rosalia Porcaro, Dario Sansone (Foja), “Un Posto al Sole”, Davide Marotta, Antonella Ossorio e il documentario “Everyday in Gaza” di Omar Rammal.

Nel corso della cerimonia di premiazione condotta da Lorenzo Crea e Ambra Vitiello, sabato 28 novembre al Cinema Filangieri di Napoli, sono stati assegnati i premi per i vincitori delle 8 categorie in concorso. Quest’anno sono state presentate 50 opere selezionate tra le 2875 iscritte al concorso, provenienti da 97 Paesi, con un programma dedicato al cinema breve e alla valorizzazione dei nuovi linguaggi audiovisivi.



Per la sezione corti internazionali vittoria ex aequo per “Two People Exchanging Saliva” di Natalie Musteata e Alexandre Singh, una coproduzione Francia/Usa che si è aggiudicata quest’anno anche l’Oscar di categoria, e al cortometraggio peruviano “America” di Javier Arias-Stella.

Vittoria ex aequo anche nella sezione corti italiani: si aggiudicano il premio, “Lacerazioni” di Max Pacifico (con Sergio Rubini nel ruolo di protagonista) e Il fantasy “Juggernaut” di Eugenio Krilov, Daniele Ricci e Emanuele Ricci.

Premio speciale alla carriera assegnato all’attrice Rosalia Porcaro. Premi speciali anche per l’attore Davide Matotta, la scrittrice Antonella Ossorio e per la soap opera Rai, “Un Posto al Sole” che festeggia i trent’anni di produzione. Presenti il direttore creativo Fabio Sabbioni e alcuni attori dell’amata serie prodotta a Napoli: Gina Amarante, Luigi Di Fiore e Marina Tagliaferri.

Al musicista, cantante e disegnatore Dario Sansone è andato il premio per il miglior videoclip musicale per “Restiamo in piedi”, regia di Alessandro Rak. Il regista Rak si è aggiudicato anche la vittoria nella categoria animazione con il cortometraggio Rukeli.

Nella sezione documentari, invece, trionfa “Everyday in Gaza” di Omar Rammal (già vincitore ai David di Donatello) mentre DNA, sezione speciale dedicata alla dimensione partenopea, ha consacrato il corto “Volturno” di Manuel Marini. Menzione speciale della giuria a Carlo Andrea Recchia regista di “Continua a guardare“.

Nella sezione Ecorti, dedicate ai lavori che trattano tematiche ambientali, vince “Le Tracce del Lupo” per la regia di Alessandro Ingaria e Alvaro Congosto, mentre nella sezione sport si aggiudica la vittoria “Per noi stesse, vince chi vuole vincere” di Emanuele Vitale.

La XVII edizione di Cortisonanti (25-28 novembre 2026) è stata organizzata da Alchemicarts e finanziata dal Piano Cinema della Regione Campania – Film Commission, con il patrocinio del Comune di Napoli. Il festival internazionale di cortometraggi è diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio, affiancati quest’anno da Sergio Brancato, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

PER INFO E CONTATTI :

Facebook: https://www.facebook.com/festivalcortisonanti

Instagram: https://www.instagram.com/festival_cortisonanti

Sito Web: https://www.cortisonanti.it