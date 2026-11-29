Gli azzurri conquistano un prezioso pareggio in trasferta, dimostrando carattere, organizzazione e personalità. Una prestazione convincente che restituisce fiducia al gruppo di Cacciola fuori dalle mura del “De Simone”

Il Siracusa esce imbattuto dal Granillo e porta a casa un punto importante contro una delle formazioni più ambiziose del campionato. Lo 0-0 contro la Reggina racconta solo in parte una gara nella quale gli aretusei hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche contro avversari di grande valore fuori dalle mura di casa.

L’approccio degli uomini di Cacciola è stato particolarmente positivo. Nella prima frazione il Siracusa ha giocato con coraggio, costruendo diverse occasioni e costringendo Lagonigro a intervenire per salvare la propria porta. Giacomarro e compagni hanno cercato la via del gol, confermando la voglia degli azzurri di non limitarsi a contenere gli avversari.

Nella ripresa la Reggina ha provato ad aumentare la pressione, ma ha trovato davanti una squadra compatta, attenta e capace di soffrire. Gli aretusei hanno difeso con ordine, senza perdere lucidità e continuando a cercare qualche ripartenza per sorprendere gli amaranto, riuscendo in diverse occasioni a far scorrere un brivido lungo la schiena degli spettatori di casa.

Al di là del risultato, ciò che convince maggiormente è l’atteggiamento mostrato dalla squadra. Dopo le difficoltà incontrate nelle precedenti trasferte, il Siracusa ha dato una risposta importante, dimostrando carattere e una ritrovata solidità.

Il pareggio del Granillo vale quindi molto più di un semplice punto. È una prova di maturità, un’iniezione di fiducia e soprattutto la dimostrazione che questa squadra può giocarsela anche sui campi più difficili.