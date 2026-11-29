Il Casoria Calcio rafforza il proprio reparto offensivo annunciando ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive di Salvatore Fusco. L’attaccante, classe 2005, approda in maglia viola per portare freschezza e nuove soluzioni al fronte d’attacco.
Fusco arriva a Casoria dopo l’ultima esperienza vissuta tra le fila della Palmese, nel campionato di Serie D. Nonostante la giovane età, il calciatore vanta già un percorso formativo e agonistico significativo, avendo militato nel settore giovanile dell’U.S. Avellino e indossato le maglie di Folgore Caratese e Pompei.
La società ha accolto il nuovo rinforzo con un caloroso benvenuto, augurandogli di vivere una nuova avventura ricca di soddisfazioni personali e di squadra.