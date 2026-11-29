Finisce 0-0 la sfida tra Sassuolo e Napoli valida per la 13ª giornata di Serie A 2026/2027, disputata domenica 29 novembre 2026 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un pareggio a reti bianche che lascia sensazioni contrastanti: il Napoli domina il possesso palla e costruisce diverse occasioni nella ripresa senza però trovare il guizzo decisivo, mentre il Sassuolo muove la classifica dopo una striscia negativa, sfiorando anche il colpo nel finale.

La cronaca: primo tempo bloccato, ripresa più vivace

Avvio a ritmi bassi al Mapei Stadium, con il Napoli impegnato a gestire il pallone e i neroverdi pronti a ripartire. Nei primi minuti Laurienté prova a calciare senza inquadrare il bersaglio, mentre Rrahmani si mostra attento in chiusura su Bowie e McTominay va al tiro dalla trequarti senza trovare la porta. Verso la fine del primo tempo Lang impegna Murić, ma all’intervallo il tabellone resta sullo 0-0.

Nella ripresa la partita si accende maggiormente. Il Napoli alza il baricentro: Gilmour ci prova due volte, mentre il momento più pericoloso per gli azzurri arriva su calcio piazzato con la deviazione ravvicinata di testa di Rrahmani, su cui Murić compie un intervento decisivo. Il portiere neroverde si ripete anche su Lang, mentre il Sassuolo si fa vedere con un colpo di testa di Sebastiano Esposito — subentrato a Bowie — che non inquadra la porta.

Il finale, l’episodio VAR e l’ultima chance neroverde

Nel finale Allegri manda in campo forze fresche come Neres, Favasuli, Giovane e Lucca per dare maggiore peso offensivo al Napoli, che spinge soprattutto sull’asse di Lang e McTominay. Nei minuti di recupero gli azzurri protestano per un tocco col braccio in area di Ćaleta-Car sulla girata di Lucca: l’arbitro Guida viene richiamato al monitor per la on field review, ma conferma la decisione di campo non assegnando il calcio di rigore. A tempo quasi scaduto, l’ultima occasione capita sui piedi di Bakola per il Sassuolo, ma Milinković-Savić blocca senza problemi e sancisce il pareggio finale.

Cosa resta del match

Per il Napoli: seconda gara consecutiva senza subire gol in campionato e maggiore spinta nella ripresa, ma pesa la mancata concretizzazione sotto porta in una partita in cui servivano i tre punti per restare agganciati alle zone alte.

Per il Sassuolo: una prova solida e ordinata che permette ai neroverdi di interrompere la serie di sei sconfitte consecutive e guadagnare un punto prezioso in chiave salvezza.

Prossimi impegni: nel turno successivo di Serie A il Sassuolo sarà impegnato in trasferta sul campo del Venezia, mentre il Napoli ospiterà il Lecce.