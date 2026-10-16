Milan, Juve e Atalanta non sbagliano: giovedì d’oro nelle coppe

Giovedì da incorniciare per le squadre italiane nelle coppe europee. Tra Europa League e Conference League arriva un en plein di vittorie che regala slancio e fiducia al nostro calcio. Milan, Juventus e Atalanta conquistano tre successi fondamentali per le rispettive classifiche, al termine di novanta minuti intensi ed emozionanti.

Prestazione di forza e autoritaria per i rossoneri di Ruben Amorim che riscattano la sconfitta al debutto travolgendo a domicilio il Salisburgo. Protagonista assoluto della serata è Alphadjo Cisse, autore di una splendida tripletta. Il giovane talento rossonero sblocca il match al 15′ e raddoppia al 32′ del primo tempo, prima di calare il tris personale all’inizio della ripresa. A chiudere la festa ci pensa Gonçalo Ramos al 27′ st, firmando il poker definitivo.Prova di grande carattere per la Juventus di Luciano Spalletti, che conquista la seconda vittoria consecutiva in Europa League imponendosi in rimonta sul campo del Celta Vigo. I padroni di casa sbloccano il punteggio con Alvarez al 18′. Nella ripresa, i bianconeri alzano il ritmo: Woltemade firma il pareggio al 13′ e, in pieno recupero (47′ st), Kolo Muani trasforma in rete il pallone da tre punti con una zampata decisiva.

Esordio convincente nella fase a gironi di Conference League per la Dea, che liquida i ciprioti del Pafos al termine di un primo tempo d’alta scuola. Bastano pochi secondi ad Eljif Elmas per stappare la gara, seguito dal raddoppio dal dischetto di Giacomo Raspadori al 18′. Prima dell’intervallo è Gianluca Scamacca a firmare il 3-0. Nel finale, Gabriel Teixeira accorcia le distanze per gli ospiti, ma la vittoria bergamasca non viene mai messa in discussione.

Il bilancio del giovedì europeo: 3 vittorie su 3 gare giocate, 9 gol fatti e solo 2 subiti. Una risposta importante da parte delle formazioni italiane, pronte a recitare un ruolo da protagoniste sul palcoscenico continentale.