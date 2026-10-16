Serie A, occhio Napoli: a Venezia c’è la trappola Nicola e la fame del fanalino di coda

A prima vista, la trasferta del Napoli allo Stadio Pier Luigi Penzo contro il Venezia parrebbe una gara dal pronostico già scritto. Gli azzurri affrontano l’ultimo della classe, ancora a secco di punti dopo un avvio di stagione da incubo segnato da sei sconfitte consecutive nelle prime sei giornate. Ma nel calcio, e in Serie A in particolare, le partite sulla carta “morbide” sono spesso quelle che nascondono le insidie più pericolose.

A rendere la sfida un’autentica minaccia per la formazione partenopea è la mossa mossa dalla società arancioneroverde durante la sosta: l’esonero di Giovanni Stroppa e la contestuale ufficializzazione di Davide Nicola sulla panchina dei veneti.

L’EFFETTO NICOLA E LA VOGLIA MATTA DI RISCATTO

Con l’ingaggio di Davide Nicola — legatosi al club con un contratto fino al 2028 — il Venezia ha lanciato un segnale forte a tutto il campionato. Il tecnico piemontese è considerato il maestro indiscusso delle rimonte e delle salvezze d’altri tempi, capace di compiere autentici miracoli sportivi con piazze come Crotone e Salernitana.

Nicola porta con sé un entusiasmo contagioso e un’aggressività tattica che trasformano istantaneamente l’atteggiamento delle sue squadre. Al Penzo ci sarà un Venezia ferito nell’orgoglio, voglioso di riscattare lo zero in classifica e pronto a buttare il cuore oltre l’ostacolo davanti al proprio pubblico.

LE INCOGNITE PER IL NAPOLI

Per il Napoli si tratta di un test caratteriale prima ancora che tecnico. Trovare un avversario appena ricaricato dal cambio in panchina toglie ogni riferimento tattico: le vecchie partite del Venezia diventano improvvisamente un punto d’interrogativo e l’impatto emotivo di una nuova guida tecnica può ribaltare le forze in campo nei primi 90 minuti.

La chiave del match per la squadra azzurra sarà approcciare la gara con la massima concentrazione, senza sottovalutare il fattore campo e la determinazione lagunare. Sottovalutare il Venezia ferito guidato da Nicola potrebbe rivelarsi un errore fatale.