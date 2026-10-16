Monza-Napoli, al via la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti: orari, prezzi e regole per i tifosi azzurri

La SSC Napoli ha reso note le modalità ufficiali d’acquisto dei biglietti per la trasferta contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45 presso lo stadio Brianteo. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di giovedì 15 ottobre online e nei punti vendita autorizzati del circuito TicketOne.

Come stabilito dalle autorità competenti, la vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Campania sarà riservata esclusivamente al Settore Ospiti e limitata ai soli possessori della Fidelity Card della SSC Napoli. Per tutti i titoli d’accesso sarà inoltre applicato il divieto assoluto di cambio utilizzatore.

Il costo del singolo tagliando per il Settore Ospiti è di 40,00 euro, a cui si aggiungono 2,80 euro per le commissioni di prevendita. I tifosi avranno tempo fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre per completare l’acquisto. Come previsto dalla normativa vigente, il giorno stesso della gara i botteghini del settore ospiti rimarranno chiusi e non sarà possibile acquistare biglietti in loco.

I sostenitori azzurri sono invitati a consultare preventivamente i canali ufficiali per tutte le indicazioni logistiche relative ad accessi, parcheggi, regolamento d’uso dell’impianto e norme per l’introduzione di striscioni e coreografie. L’AC Monza mette inoltre a disposizione sul proprio sito web una sezione dedicata con le procedure per i tifosi con disabilità. Per accedere allo stadio Brianteo sarà infine obbligatorio mostrare agli ingressi un documento d’identità in corso di validità che indichi chiaramente la residenza del titolare.