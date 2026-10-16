HomeCalcio

Monza-Napoli, al via la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti: orari, prezzi e regole per i tifosi azzurri

Gianluca Apicella
Il pubblico al Maradona
Il pubblico al Maradona
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

La SSC Napoli ha reso note le modalità ufficiali d’acquisto dei biglietti per la trasferta contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45 presso lo stadio Brianteo. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di giovedì 15 ottobre online e nei punti vendita autorizzati del circuito TicketOne.

Come stabilito dalle autorità competenti, la vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Campania sarà riservata esclusivamente al Settore Ospiti e limitata ai soli possessori della Fidelity Card della SSC Napoli. Per tutti i titoli d’accesso sarà inoltre applicato il divieto assoluto di cambio utilizzatore.

Il costo del singolo tagliando per il Settore Ospiti è di 40,00 euro, a cui si aggiungono 2,80 euro per le commissioni di prevendita. I tifosi avranno tempo fino alle ore 19:00 di martedì 27 ottobre per completare l’acquisto. Come previsto dalla normativa vigente, il giorno stesso della gara i botteghini del settore ospiti rimarranno chiusi e non sarà possibile acquistare biglietti in loco.

I sostenitori azzurri sono invitati a consultare preventivamente i canali ufficiali per tutte le indicazioni logistiche relative ad accessi, parcheggi, regolamento d’uso dell’impianto e norme per l’introduzione di striscioni e coreografie. L’AC Monza mette inoltre a disposizione sul proprio sito web una sezione dedicata con le procedure per i tifosi con disabilità. Per accedere allo stadio Brianteo sarà infine obbligatorio mostrare agli ingressi un documento d’identità in corso di validità che indichi chiaramente la residenza del titolare.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Trasferta a Venezia: la SSC Napoli comunica il piano trasporti e controlli per i sostenitori
Articolo successivo
Serie A, occhio Napoli: a Venezia c’è la trappola Nicola e la fame del fanalino di coda

LEGGI ANCHE

Cultura

Ercolano, riapre la Bottega di Priapo dopo anni di chiusura

Una nuova parte dell'antica città romana torna a disposizione dei visitatori. Al Parco Archeologico di Ercolano riaprono la Bottega di Priapo e il quartiere...
Napoli Città

Ritardi e cancellazioni aeree a Napoli e Salerno: quali sono i diritti dei passeggeri

Giornata difficile per chi deve viaggiare dagli aeroporti campani. Venerdì 16 ottobre 2026, un guasto alla rete nazionale di trasmissione dati gestita da Enav...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA