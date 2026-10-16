Trasferta a Venezia: la SSC Napoli comunica il piano trasporti e controlli per i sostenitori

In vista del match di sabato al “Pier Luigi Penzo”, la SSC Napoli ha diramato una nota ufficiale contenente tutte le indicazioni logistiche fondamentali per i tifosi che seguiranno la squadra in laguna.
La concomitanza con il Gran Premio Velico Città di Venezia imporrà un’organizzazione rigorosa per gli spostamenti via acqua. Ecco tutto quello che c’è da sapere per organizzare il viaggio senza intoppi.
Come raggiungere lo stadio (Andata)
I sostenitori azzurri potranno usufruire dei vaporetti dedicati partendo dai seguenti punti di snodo:
Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris): ATTENZIONE ALL’ORARIO! L’ultimo vaporetto utile partirà improrogabilmente alle 13:30.
Stazione di Venezia Santa Lucia: Sarà attivo un servizio di trasferimento analogo.
Controlli di sicurezza prima di salire a bordo: I filtraggi per l’accesso allo stadio verranno effettuati prima dell’imbarco. Il club invita caldamente i tifosi a presentarsi nei punti di partenza con largo anticipo per sbrigare le procedure ed evitare il rischio di perdere la coincidenza.
Come rientrare a fine partita (Ritorno)
Al termine della sfida, il deflusso dall’impianto avverrà con partenze scaglionate:
1° Vaporetto: Farà rotta verso la Stazione di Venezia Santa Lucia.
2° Vaporetto: Accoglierà i tifosi diretti al Venice Gate Parking.
Si raccomanda a tutti i sostenitori di prestare massima cautela e collaborazione durante ogni fase di imbarco e sbarco.
Promemoria rapido per chi viaggia:
Ultima corsa da Venice Gate Parking: ore 13:30.
Presentazione ai vaporetti: in forte anticipo per i controlli di sicurezza.
Punti d’imbarco: Venice Gate Parking e Stazione Santa Lucia.