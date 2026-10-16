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Calciomercato Cosimo De Feo è il nuovo allenatore del Bellizzi

Gianluca Apicella
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La società Città di Bellizzi 1990 è lieta di annunciare di aver affidato la guida della Prima Squadra a mister Cosimo De Feo, tecnico di consolidata esperienza con un curriculum di assoluto livello, vissuto sulle panchine di Sapri, Paganese, Trapani e Corigliano (con cui ha conquistato la Coppa Italia Dilettanti Calabria nella stagione 2018/19).

Un percorso importante che porta a Bellizzi grande competenza, carisma ed esperienza, mettendo il proprio bagaglio tecnico al servizio del gruppo e delle ambizioni del progetto societario.

A mister De Feo va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia dell’ASD Città di Bellizzi 1990 e un grande in bocca al lupo per un lavoro ricco di soddisfazioni

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